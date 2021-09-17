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BABACAN GİRESUN’DA:

‘Dürüst ve ehil kadrolar olmadan ülke düzelmez’  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 12:06
BABACAN GİRESUN’DA:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Giresun’da esnafı ziyaret etti. Bir vatandaş “Sizin döneminizde 1 dolar 1.250 TL’ydi. Bunlar ülkeyi batırdı” diyerek ekonomiyi eleştirirken, bir kömürcü esnafı da kömür ve gübre fiyatlarında geçen seneye oranla artıştan dert yandı.

 

Ziyareti esnasında bir vatandaş Babacan’a, “Eskiden en başarılı bakandınız. Ben genelde Amerika’da yaşıyorum, sizi oradan hep izliyordum. O zaman ekonomi çok ilerideydi. Nasıl oldu da böyle oldu, anlamadık. Bunlar ülkeyi batırdı.” diyerek ekonomideki kötü gidişatı eleştirdi. “Sizin döneminizde 1 dolar 1. 250 TL’ydi” diyen vatandaşa Babacan, “İyi hatırlıyorsunuz, yıllarca öyle gitti. Baktık ki kötüye gidiyor işler. Onun için yeniden çalışmaya başladık.” diye karşılık verdi.

‘Şu andaki kadrolarla memleketin sorunları çözülmüyor’

Babacan ayrıca bu sorunların çözülmesi için dürüst ve ehil kadroların iş başında olması gerektiğini vurguladı. 

Babacan, “Siyasi kadroların, bürokrasi kadrolarının, yöneticilerinin hem dürüst hem de işini bilen insanlar olması gerekiyor. Şu andaki kadrolar maalesef öyle değil. Onun için de ülke düzelmiyor.” dedi.

‘Geçen sene 30 liraya sattığım kömür bu sene 55 lira’

Bir kömürcü esnafı ise, “Siz varken ekonomi mükemmeldi. Ben kömür satıyorum. Geçen sene 30 liraya sattığım kömür bu sene 55 lira. TSP gübre satıyorum. Geçen sene 130 liraya sattığım gübre bu sene 240 lira. Size güveniyorum.” dedi. Babacan, “Devlet enflasyonu %19 açıklıyor, o nasıl oluyor? 30’dan 55’e çıkınca %19 mu oluyor?” diye sordu. Esnaf, “Onu bilmiyorum, o kadar ekonomi bilgim yok. Normal bir esnafım. Şu anda millete güzel para verdiler, dağıttılar. Herkes borçlu, %80’i borçlu. Herkesin cebinde kredi kartı var. 10 tane kredi kartı olan var. Asgarisini yatırıyor. Verdiler verdiler, faiz faiz bitmiyor. Güvencemiz sizlersiniz. Giresun’a hoş geldiniz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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