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Az Para İle Çok Reklam İstanbul Times’tan Başladı

​​​​​​​Pandemi döneminde bir çok kişi siparişlerini dijital ortamda vererek reklamı olan ve tanınan firmalara yöneldi. Google ve diğer arama motorlarında öne çıkmak için bir çok firma tanıtım faaliyetlerine yöneldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2020 Pazartesi 16:22
Az Para İle Çok Reklam İstanbul Times’tan Başladı
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İstanbul Times Bu Süreci Daha Verimli Geçirmek Adına Reklam Yapmak isteyenlere % 50 bir Avantaj Sundu …

İstanbul Times yayın Grubu Yönetim Kurulu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyled : “Bizler İstanbul Times Yayın Grubu olarak 2008’den bu yana yani tam 12 senedir reklama ihtiyacı olan şirket,Şahıs,ve makaların daha çok kişiye ulaşması adına “BEREKET AZDADIR” mantığı ile kendilerine bir imkan sunduk.

Her gün milyonlarca kişinin izlediği İstanbul Times Yayın Grubunun yayın mecralarında PAKET reklam satın alanların Gazete,Haber Portalı,Youtube kanalları web tv ler ve diğer yayın meclarımızdan istifade etmelerini isteriz dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu  

İstanbul Times Gazetesi Haftalık İstanbul Gazetesidir

İstanbul Times Gazetesi ve www.istanbultimes.com.tr Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner tarafından 06.02.2008 tarihinde ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Bir İstanbul Gazetesidir.

İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımızı ise 21 Kasım 2014 Yılında siyasi ve güncel konular ile alakalı sokak röportajı yapan ilk kanal olarak yayın hayatına başlayarak ciddi bir boşluğu doldurduk.

Biz İşimizi Sorumluluk İlkeleri Çerçevesinde Yapıyoruz

Eline mikrofon alıp ilkesiz bir şekilde sokağa çıkıp sadece izlenmek adına saçma sapan video yapan kanalardan olmadık ve olmayacağız.

Bizim ÇETİNER Radyo Televizyon Ve Gazeteceilik Yayıncılık San.Tic. A.Ş. adı altında ticari şirketimiz bünyesinde Gazete,Haber Portalı,Web Tv ,YouTube kanalı olarak günlük 1 milyon insanın takip ettiği devasa bir kurumuz.

İstanbul Times Tv Özel YOUTUBE Kanalımız’ın 90.000.000 Milyon İzlenmesi ve 155.000 Abonesi ile ciddi bir kitle tarafından takip edilyor.

İstanbul Times Haber YouTube kanalımızın da 8.000.000 milyon izlenmesi ve 15.000 bin abonesi ile ciddi bir izleyici kitesine hitap ediyor.

Pandemi Bir Çok Firma Gibi Bizide Maddi Olarak Çok Etkiledi

Hepinizin bildiği gibi 11 Mart 2020’da Dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs’in ilk vakası ülkemizde görüldü. Devlet başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluş etkinliklerini iptal etti.

Bizlerde Mahalli gazete olarak bu süreçten maddi olarak çok etilendik. Bugüne kadar kaynaklarımız ile yayınlarımızı sağlıklı bir şekilde devam etirebildik.

13 Yaşına girmek üzere olan Yayın Grubunuzu daha büyütmek için :

BEREKET AZDADIR Mantığı ile hereket ederek reklam fiyarlarımızda % 50 lik bir indirim yaparak zor bir dönem geçiren ve tanıtıma ihtiyacı olan firmalarımız az para ile çok tanıtım yapsınlar düşüncesi ile 6 ay devam edecek bir KAMPANYA Başlattık.

Her firma,şirket, kurum,ve kuruluşun ayrı bir yapısı olduğu için ilgi duyan firmalarımız için farklı bir çalışma yaparak onlara uygun % 50 indirimli fiyatlarımız ile çalışma yapıyoruz.

Bu Cazip Fiyatlarla Sizde Sesinizi Aşağıda Sıralanan Yayın Organlarımız İle Milyonlara Kişiye Duyurabilirsiniz…

*İstanbul Times Gaztesi ‘nde rekli haber ve reklam…

* www.istanbultimes.com.tr haber portalında haber baner reklam vs.

*www.zeytinburnutimes.com haber portalında haber baner reklam vs.

*www.basaksehirtimes.com haber portalında haber baner reklam vs.

*www.sariyerhabergazetesi.com haber portalında haber baner reklam vs.

*www.insaatemlakdunyasi.com haber portalında haber raklam baner vs.

İstabul Times Tv Özel YouTube Kanalımızda 20 saniyelik sokak röportajı önü tanıtım filminizin yayınlanması …

İstanbul Times Tv Haber YouTube kanalımızda 20 saniyelik sokak röportajı önü tanıtım filminizin yayınlanması…

Face Book,İntagram ve diğer sosyal medya hesaplarımızda fotolarınız, haberleriniz ve videolarınızın paylaşımı yaparak sizlere,ürünerinize,markanıza değer katmak için İstanbul Times Yayın Grubu hazır.

Bize Ulaşmak İçin :

Şirket Telefon Numarası : 0212- 415 82 05

Şirket GSM Numarası : 0532- 344 05 12

Şikret Whatsapp Hattı : 0532- 344 05 12

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram : istanbultimestvozel

Twitter : isttimestv

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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