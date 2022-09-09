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Avrupa'daki Enerji Krizi Türkiye İçin Fırsat Doğuruyor

Yüzde 90 dış ticaret fazlası veren ve 2022 yılını 3 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan endüstriyel mutfak sektörü, Avrupa’da yaşanan enerji kriziyle yıldızını parlatmaya hazırlanıyor. Sektörünün ilk ve tek kuruluşu Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUSID) Başkanı Güçlü Kaplangı, paslanmaz çelikte sıkıntı yaşayan Avrupa için paslanmaz çeliğin ham madde olarak kullanıldığı endüstriyel mutfak ihtiyacını Türkiye’nin karşılayabileceğini belirtiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 13:40
Avrupa'daki Enerji Krizi Türkiye İçin Fırsat Doğuruyor
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Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörü, 6,03 milyar dolarlık genel mutfak eşyaları ihracatı içinde yüzde 40 payla önemli bir yere sahip ve 2021 yılını 2,43 milyar dolar ihracatla kapattı. Türkiye, üretim gücü, 2022 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefi koyan ve markalaşan sektörüyle endüstriyel mutfak sektöründe 5 ekol ülkeden biridir. Sektörün birinci ham madde kaynağı paslanmaz çelik. Ancak Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Avrupa’da baş gösteren enerji krizi karşısında Avrupa’da imalat sanayinin düşüşü geçmesi özellikle paslanmaz çelik üretiminde sorunlara işaret ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, “Avrupa’daki üreticilerin Türkiye’ye kayması ve buradan pay alması için kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli garantilerin oluşması gerekiyor. Türkiye, endüstriyel mutfak üretiminde dünyanın öncülerinden ve Avrupa’nın ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilecek kapasiteye sahip ve sektörümüzün markalaşması için Avrupa’daki sıkıntıyı lehimize çevirebiliriz. Çeliğin maliyetlerimizdeki oranı yüzde 60 olduğunu düşünürsek uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmemiz için paslanmaz çeliğin üzerindeki yüzde 12 olan ek verginin 2021 yılı son günlerinde yüzde 8’e düşürülmüştü. Bu ek gümrük verginin tamamen kaldırılmasının sektörümüz açısından fevkalade yararlı olacağını düşünüyoruz” diyor. Avrupa’da yaşanan resesyonun talep daralmasına yol açtığını belirten Kaplangı, “Burada bizim avantajımız daralan pazarda rakipten pay almamız. Taleplere hızlı dönüşümüz, nakliyenin çok daha Uzak Doğu ülkelerine göre çok daha kısa sürmesi, siparişlerin kısa sürede üretilip Avrupa’ya arz edilmesi gibi avantajlarımız var. Burada daralan pazarda rakipten pay alarak aynı kalmaktan öte büyüme hedefimiz var. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı da hem üretim hem pazarlama yönünde hem de uluslararası fuarlara katılarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz” açıklamalarında bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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