Akman “2022 Turizm Gelirlerinden Rekor Kıracağız”

Birol Akman, “2019 yılında Türkiye turizmde en iyi yılını yaşayarak turizm gelirlerinde rekor kırmıştı. Bu yıl ise Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’un da belirttiği gibi gelir hedefimizi 37 milyar dolara çıkardık. Eğer bu hedefi tutturursak yeni bir rekor kırmış olacağız” dedi. Pandeminin etkisiyle geriye düşen rakamların Ağustos ve Temmuz ayları içerisinde hızla yükselişe geçeceğini ifade eden Akman, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak turist getirecek her alanda çok ciddi ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için turizmin her noktasında stratejik planlamalar yaptıklarını belirten TGA İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı, gastronomiden termal turizme, spor turizminden sağlık turizmine kadar gelir sağlayacak her alanda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özellikle İç Anadolu’da Ankara’nın bir turizm başkenti olması için hız kesmeden proje ürettiklerini kaydeden Akman, “Ankara’yı bir dünya markası yapmak, yerli ve yabancı turist için bir cazibe merkezi haline getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Başkentimiz kültür ve sağlık turizminde çok büyük bir potansiyele sahip. Tüm turizm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek bu potansiyeli en iyi şekilde kullanacağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA