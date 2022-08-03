banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.673,22
ALTIN
1.023,03
DOLAR
17,97
STERLİN
21,88
EURO
18,31
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp Yolumuza Devam Edeceğiz
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp...
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek İstemiyor
Son Dakika
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek...
Söz Yetki Karar İstanbullularda
Söz Yetki Karar İstanbullularda

Akman “2022 Turizm Gelirlerinden Rekor Kıracağız”

ürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Birol Akman, turizm alanında gerçekleştirdikleri faaliyetler, tanıtım ve iletişim çalışmalarının sonucunda Türkiye’nin 2022 ve bundan sonraki yıllarda rekor sayıda turist ağırlayacağını dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:45
Akman “2022 Turizm Gelirlerinden Rekor Kıracağız”
banner171

Birol Akman, “2019 yılında Türkiye turizmde en iyi yılını yaşayarak turizm gelirlerinde rekor kırmıştı. Bu yıl ise Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’un da belirttiği gibi gelir hedefimizi 37 milyar dolara çıkardık. Eğer bu hedefi tutturursak yeni bir rekor kırmış olacağız” dedi. Pandeminin etkisiyle geriye düşen rakamların Ağustos ve Temmuz ayları içerisinde hızla yükselişe geçeceğini ifade eden Akman, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak turist getirecek her alanda çok ciddi ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için turizmin her noktasında stratejik planlamalar yaptıklarını belirten TGA İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı, gastronomiden termal turizme, spor turizminden sağlık turizmine kadar gelir sağlayacak her alanda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Özellikle İç Anadolu’da Ankara’nın bir turizm başkenti olması için hız kesmeden proje ürettiklerini kaydeden Akman, “Ankara’yı bir dünya markası yapmak, yerli ve yabancı turist için bir cazibe merkezi haline getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Başkentimiz kültür ve sağlık turizminde çok büyük bir potansiyele sahip. Tüm turizm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek bu potansiyeli en iyi şekilde kullanacağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022
Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021
Devlet Destekli Tarım Sigortaları, 2021
Durum Buğdayının Yüzde 100’ünü Yerel Üreticilerden Temin Ediyor
Durum Buğdayının Yüzde 100’ünü Yerel Üreticilerden Temin Ediyor
TEB’in Ekonomiye Verdiği Destek 2022 Yılının İkinci Çeyreğinde de Arttı
TEB’in Ekonomiye Verdiği Destek 2022 Yılının İkinci Çeyreğinde de Arttı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini yüzde 115, kredilerini yüzde 105 artırdı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini yüzde 115, kredilerini yüzde 105 artırdı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169