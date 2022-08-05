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Akkuyu Nükleer'den Açıklama

Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir. Proje yönetimi, inşaat işlerinde katılımcıların yeniden düzenlenmesi kararı ile özellikle TITAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ(T2IC) ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinin ardından, Akkuyu NGS’nin nükleer güç ünitelerinin inşası için yeni ana yüklenici şirketi olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile alt yükleniciler arasında sözleşmelerin yeniden imzalanması sürecinde aktif olarak yer almaktadır. 5 Ağustos 2022 tarihi itibariyle, inşaat ve montaj işlerini yürüten şirketlerin çoğu iş kapsamlarıyla alakalı TSM ile sözleşmelerini imzalamıştır. Diğerleri ile de sözleşmelerin yeniden imzalanmasının en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 15:14
Akkuyu Nükleer'den Açıklama
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T2IC’nin tarafların mutabakatı ile sözleşmeyi feshetmeyi reddetmesi ve mali konularda çalışanların maaşlarının ödenmesi dahil yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmemesi nedeniyle AKKUYU NÜKLEER, T2IC’nin çalışanlarına Temmuz 2022 ayının maaş ödemelerini kendi özkaynaklarından yapmaya karar vermiştir. Türk lirası olarak maaş alan çalışanların ücretleri ise %35 oranında artırılacaktır.

Daha önce T2IC’de istihdam edilen tüm işçi, mühendis ve yöneticilere yeni işveren olan TSM'ye geçme teklifi yapılmaktadır. Devir sırasında, çalışanların Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu tüm haklar korunacaktır ve önceki işyerinde çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, kullanmadığı izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil tüm hakkı olan ödemeler yapılacaktır.

Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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