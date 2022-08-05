Akkuyu Nükleer'den Açıklama

T2IC’nin tarafların mutabakatı ile sözleşmeyi feshetmeyi reddetmesi ve mali konularda çalışanların maaşlarının ödenmesi dahil yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmemesi nedeniyle AKKUYU NÜKLEER, T2IC’nin çalışanlarına Temmuz 2022 ayının maaş ödemelerini kendi özkaynaklarından yapmaya karar vermiştir. Türk lirası olarak maaş alan çalışanların ücretleri ise %35 oranında artırılacaktır.

Daha önce T2IC’de istihdam edilen tüm işçi, mühendis ve yöneticilere yeni işveren olan TSM'ye geçme teklifi yapılmaktadır. Devir sırasında, çalışanların Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı uyarınca sahip olduğu tüm haklar korunacaktır ve önceki işyerinde çalışma süresine bağlı olarak kıdem tazminatı, kullanmadığı izin tazminatı ve ihbar tazminatı dahil tüm hakkı olan ödemeler yapılacaktır.

Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır.