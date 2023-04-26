Ahşap Freze Makineleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Freze makineleri endüstriyel talaşlı imalatta kullanılan bir çeşit takım tezgâhıdır. Frezelerin çalışma prensibi, kendi ekseni etrafında dönen bir kesici takım aracılığı ile iş parçasından talaş kaldırarak şekillendirme (delme, yüzey işleme ve sızdırma, vb.) gibi işlemleri yapan makinelerdir. Günümüzde özellikle de metal ya da metal alaşımlarından parça üreten her firmada freze tezgâhı görmek mümkündür.

Ahşap işleme makinelerinde en çok tercih edilen türlerden biri olan ahşap freze makineleri, oluk ve yuva açma, şekil verme, pah kesme, profiller ve dekoratif kesimler yapma gibi kendin-yap işleri için mükemmel ergonomi ve güç sağlar.

Ahşap freze tezgahı makinesi ölçüleri boyutları satın alma fiyatları ve teknik özellikleri ile diğer cnc makinelerinden farklı üretime sahip olsalarda çalışma mantığı olarak ahşap freze makineleri ile standart cnc makineleri aynı mantık ve prensip ile çalışmaktadır. Daha çok mobilya atölyeleri, ahşap sanat evleri ve maket imalatçıları kullanılıyor olan ahşap freze makineleri günümüzde daha birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Ahşap freze makinesi seçerken dikkat edilmesi gereken özellikler;

- mil çapı,

- takım çapı,

- motor gücü,

- boyut,

- fiyat,

- dönme hızı sayısı,

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