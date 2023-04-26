banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.783,50
ALTIN
1.240,60
DOLAR
19,42
STERLİN
24,24
EURO
21,46
GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
GİYAD, 23 Nisan'da Çocuklarla Buluştu
İstanbul’a Nasıl Ve Ne İçin İhanet Ettiler ?
Son Dakika
İstanbul’a Nasıl Ve Ne İçin...
TORUN: “Kasanın Altı Delinmiş, Milletin Parası Dökülüyor”
TORUN: “Kasanın Altı Delinmiş, Milletin...
Spordan Önce Kalp Kontrolü Şart!
Spordan Önce Kalp Kontrolü Şart!

Ahşap Freze Makineleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ahşap işleme makinelerinde en çok tercih edilen türlerden biri olan ahşap freze makineleri, oluk ve yuva açma, şekil verme, pah kesme, profiller ve dekoratif kesimler yapma gibi kendin-yap işleri için mükemmel ergonomi ve güç sağlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2023 Çarşamba 20:36
Ahşap Freze Makineleri Hangi Alanlarda Kullanılır?
banner171

Freze makineleri endüstriyel talaşlı imalatta kullanılan bir çeşit takım tezgâhıdır. Frezelerin çalışma prensibi, kendi ekseni etrafında dönen bir kesici takım aracılığı ile iş parçasından talaş kaldırarak şekillendirme (delme, yüzey işleme ve sızdırma, vb.) gibi işlemleri yapan makinelerdir. Günümüzde özellikle de metal ya da metal alaşımlarından parça üreten her firmada freze tezgâhı görmek mümkündür.

Ahşap işleme makinelerinde en çok tercih edilen türlerden biri olan ahşap freze makineleri, oluk ve yuva açma, şekil verme, pah kesme, profiller ve dekoratif kesimler yapma gibi kendin-yap işleri için mükemmel ergonomi ve güç sağlar.

Ahşap freze tezgahı makinesi ölçüleri boyutları satın alma fiyatları ve teknik özellikleri ile diğer cnc makinelerinden farklı üretime sahip olsalarda çalışma mantığı olarak ahşap freze makineleri ile standart cnc makineleri aynı mantık ve prensip ile çalışmaktadır. Daha çok mobilya atölyeleri, ahşap sanat evleri ve maket imalatçıları kullanılıyor olan ahşap freze makineleri günümüzde daha birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Ahşap freze makinesi seçerken dikkat edilmesi gereken özellikler;

- mil çapı,

- takım çapı,

- motor gücü,

- boyut,

- fiyat,

- dönme hızı sayısı,

Ahşap freze makineleri ve ahşap işleme makineleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için https://machineryline.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BağlantıKurumsal Açık Bankacılık Platformu
BağlantıKurumsal Açık Bankacılık Platformu
Kredi Teklifleri Karşılaştırması
Kredi Teklifleri Karşılaştırması
"Kişisel Finans: Neden Önemli ve Nasıl Yönetilir?"
"Kişisel Finans: Neden Önemli ve Nasıl Yönetilir?"
Depremzedeler Konutlarının Acilen İncelenmesini İstiyor
Depremzedeler Konutlarının Acilen İncelenmesini İstiyor
En İyi Kripto Borsaları
En İyi Kripto Borsaları

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169