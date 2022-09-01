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Afrika'ya 2 Milyar Dolar Züccaciye İhracatı

Züccaciye sektörünün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Doğu Afrika’da gelişen tam 8 ülkeye ihracatı artırmak üzere Türkiye-Kenya Sektörel Ticaret Heyetini 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmalar sonucunda yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık bir ihracatın rakamlara yansıması bekleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 11:42
Afrika'ya 2 Milyar Dolar Züccaciye İhracatı
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8 yıldır Türkiye’de yürüttüğü “ZÜCDER’le Zirveye” çatısı altında üretici-marka buluşmalarıyla züccaciye sektörünün ihracatının artmasına büyük katkı sunan ZÜCDER, başarılı B2B görüşmelerini yurt dışına taşıyor. Bu anlamda Türkiye-Kenya Sektörel Ticaret Heyeti, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Kenya, Etiyopya, Uganda, Tanzanya, Sudan, Ruanda, Somali ve Güney Sudan’dan nitelikli alıcılar ve üreticiler bir araya geldi.Yapılan görüşmeler sonucunda Afrika pazarına yapılacak ihracatın yıl sonuna 2 milyar dolar olarak yansıması bekleniyor.10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün 2022 yılı için 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediğini belirten ZÜCDER Başkanı MesutÖksüz, “2021 yılında da pandemi şartlarından dolayı Türkiye’den ZÜCDER üyesi 26, Kenya’dan ise 30 firmanın katılımıyla ZÜCDER online B2B platformundaki ilk sanal ticaret heyetimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi bunu fiziki şartlarda gerçekleştirdik. Kenya züccaciye sektör ithalatının yüzde 44,7’sini elektrikli mutfak ve ev aletleri alt sektörünün en büyük ithal kalemi fırın, ocak, ızgara vb ürünler karşılıyor. Bu ürünlerde Türkiye’nin yüzde 80,9 hakimiyeti söz konusu. Afrika kıtasıyla ilgili yapılan çalışmalarda 54 ülke içerisinde kısmen gelişmiş Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Afrika dışında ilk 5 ülke sırasıyla Nijerya, Etiyopya, Kenya, Senegal ve Gana olarak görünmektedir. Etki sırasına göre Çin, Fransa, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Suudi Arabistan, BAE, Hindistan başta olmak üzere dünya Afrika’da yer kapma telaşında. Dünya Bankası, 1995-2008 ve 2015-2018 yılları Sahra Altı ülkeleri büyüme performansları açısından yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme eşiğini baz alarak yaptığı çalışmada, 5 kategori belirlenmiş olup en üst sırada yer alan yüzde 5,4 yıllık büyümeyi her iki dönemde de aşanlar sıralamasında 11 ülke arasında Kenya birinci sırada gelmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri raporuna göre 2020-2100 arası dünya nüfusu 3,08 milyar kişi artacak olup bu artışın yaklaşık yüzde 96’sı Afrika kaynaklı gerçekleşecektir. Artışın 2,7 milyarı en az gelişmiş Sahra altı ülkelerine aittir” derken, gelişen Afrika pazarında Türk züccaciye üreticilerinin payını arttırmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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