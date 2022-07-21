Bitcoin’in en yüksek fiyatına göre %70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto

kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde %90’lara

varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar, hâlihazırda 20 bini aşan

kripto para birimlerinin yalnızca %10’unun hayatta kalacağını düşünürken,

doğru yatırım aracını seçmek için nitelikli içeriğe erişimin önemi arttı.

Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı. Birim fiyatı %70’lik

değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde

dikkate değer kayıplar gördü. Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların

5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla %90’dan fazla değer kaybettiği

görüldü. Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel

olarak yaşanan “2022 kripto kışının" öncekilere benzemediği belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan kripto paralar odağında yayın yapan Bitcoinsistemi.com'un

Kurucusu Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje

hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine

göre 2013'te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki

kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde

bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun

yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

En büyüklerden Terra dahi çöktü

BASIN BÜLTENİ 21.07.2022

Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların

altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık %99'unu yitirmişti. Bu kayıpların

ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon

olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen

yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of America'nın güncel bir araştırması, bugün kripto para

yatırımcısı olan 10 kişiden 9'unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir

projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına

kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere

yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem

arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar

sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan

kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Kripto para alanında güncel ve tarafsız içerikler üretiyoruz”

Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim

kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl

kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Bitcoinsistemi.com Kurucusu Yusuf

Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bakılması gereken bir diğer konu da

proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının %80’lik kısmını ekip üyelerine

ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor.

Bitcoinsistemi.com olarak, doğası gereği düzenleyici kuruluşlara ihtiyaç duymayan merkeziyetsiz

finansın varlığını istikrarla sürdürebilmesi için sistemin temelindeki matematiksel güveni yeniden

hatırlamak gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlayabilmek ve kötü niyetli projeleri topluluktan

uzaklaştırmak için okurlarımıza güncel ve tarafsız kripto para haberleri ve analizleri sunuyoruz.

Reklam amaçlı içeriklere yer vermeyerek okurlarımızı kendilerini güvende hissedebilecekleri

içeriklerle buluşturuyoruz. Yatırımcılar, değer vaatlerine sadık kalan projeleri tarafsız içerikler

sayesinde keşfederek yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken başlıklara göre objektif

değerlendirmeler yapabiliyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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