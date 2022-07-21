Bitcoin’in en yüksek fiyatına göre %70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto
kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde %90’lara
varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar, hâlihazırda 20 bini aşan
kripto para birimlerinin yalnızca %10’unun hayatta kalacağını düşünürken,
doğru yatırım aracını seçmek için nitelikli içeriğe erişimin önemi arttı.
Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı. Birim fiyatı %70’lik
değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde
dikkate değer kayıplar gördü. Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların
5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla %90’dan fazla değer kaybettiği
görüldü. Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel
olarak yaşanan “2022 kripto kışının" öncekilere benzemediği belirtiliyor.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan kripto paralar odağında yayın yapan Bitcoinsistemi.com'un
Kurucusu Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje
hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine
göre 2013'te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki
kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde
bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun
yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
En büyüklerden Terra dahi çöktü
BASIN BÜLTENİ 21.07.2022
Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların
altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık %99'unu yitirmişti. Bu kayıpların
ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon
olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen
yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of America'nın güncel bir araştırması, bugün kripto para
yatırımcısı olan 10 kişiden 9'unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir
projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına
kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere
yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem
arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar
sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan
kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.
“Kripto para alanında güncel ve tarafsız içerikler üretiyoruz”
Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim
kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl
kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Bitcoinsistemi.com Kurucusu Yusuf
Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bakılması gereken bir diğer konu da
proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının %80’lik kısmını ekip üyelerine
ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor.
Bitcoinsistemi.com olarak, doğası gereği düzenleyici kuruluşlara ihtiyaç duymayan merkeziyetsiz
finansın varlığını istikrarla sürdürebilmesi için sistemin temelindeki matematiksel güveni yeniden
hatırlamak gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlayabilmek ve kötü niyetli projeleri topluluktan
uzaklaştırmak için okurlarımıza güncel ve tarafsız kripto para haberleri ve analizleri sunuyoruz.
Reklam amaçlı içeriklere yer vermeyerek okurlarımızı kendilerini güvende hissedebilecekleri
içeriklerle buluşturuyoruz. Yatırımcılar, değer vaatlerine sadık kalan projeleri tarafsız içerikler
sayesinde keşfederek yatırım yaparken dikkat etmeleri gereken başlıklara göre objektif
değerlendirmeler yapabiliyor.”
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
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Son Güncelleme: 21.07.2022 12:50