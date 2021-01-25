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Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

Çok sayıda kişi için yurt dışında eğitim almak artık daha cazip bir seçenek haline geldi. Türkiye’de eğitimin kalitesi elbette oldukça iyi! Ancak yurt dışında eğitim almanın sunduğu avantajlar da öğrenciler için oldukça cazip bir boyut kazanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ocak 2021 Pazartesi 10:26
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Almak İsteyenler Ne Yapmalı?
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Özellikle yabancı dil bilgisi edinme ve aynı zamanda bir yandan eğitim alırken diğer yandan bol miktarda pratik yapma imkanı, yurt dışını cazip kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak bu noktada öğrencilerin karşısında büyük bir problem var. Hangi ülke, hangi okul seçilmeli, ne kadar bütçe ayrılmalı ve ülkelerin yaşam koşulları nasıl araştırılmalı? İşte bu noktada devreye eğitim danışmanlığı hizmetleri giriyor. Çünkü öğrencilerin aklını karıştıran bu soruların tamamının yanıtını yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmetleri sayesinde almak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla günlerce süren uzun araştırmalara, gereksiz bir stres yaşamaya ya da yanlış kararlar verme endişesine hiç gerek kalmıyor.

Peki, yurt dışında eğitim danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin ne yapması gerekir? Aslında sadece bu alanda uzmanlaşmış bir firmanın tercih edilmesi yeterli olacaktır. Yurt dışında eğitim dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri ICES Turkey oluyor. Çünkü bu firma aracılığı ile öğrencilerin yanıtını merak ettiği her türlü soruya en kolay şekilde ulaşmaları mümkün olabiliyor. Öğrencilere hayallerine ya da kariyer hedeflerine yönelik olarak en doğru yol haritası çıkarılıyor.

Hangi ülkelerde yaşam koşullarına nasıl olduğu ya da hangi okullar için ne kadar bütçe ayrılması gerektiği gibi öğrenciler ve aileleri için önem taşıyan konularda da bilgi sahibi olmak mümkün olabiliyor. Öğrenciler doğru karar verdikleri noktasında da herhangi bir endişe yaşamadan hazırlıklarına başlayabiliyorlar.

Tahmin edilebileceği gibi hangi okulun tercih edildiğine bağlı olarak başvuru koşulları da değişkenlik gösterebiliyor. Başvuru için hangi belgeleri hazırlamak gerektiği ya da not ortalamasının kaç olması gerektiği gibi konularda da bilgi almak için yurtdışı eğitim danışmanlığı firmalarına başvurmak gerekir. Bu noktada da ICES Turkey internet sitesine tıklanabilir. Çünkü internet sitesinde öğrencilerin ya da ailelerin merak ettiği her türlü soruya detaylı yanıt bulunuyor.

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