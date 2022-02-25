banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.883,97
ALTIN
864,40
DOLAR
14,06
STERLİN
18,89
EURO
15,77
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den...
Esenyurt, çevre korumada en başarılı 2. Belediye oldu
Esenyurt, çevre korumada en başarılı...
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak,...

Yılan Adası'nda çatışma: Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar! Son sözleri ortaya çıktı

Yılan Adası’ndaki Ukraynalı muhafızlara 'Teslim olun' çağrısı yapan Rus savaş gemisi hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ukraynalı askerler teslim olmayı reddederek Rus askerlerine 'Defolun gidin' dedi. Savaş gemisi, muhafızların tepkisi sonrası adaya bomba yağdırdı. Çatışma anının ses kayıtları bugün ortaya çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski askerlerin kahramanca can verdiğini duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 11:28
Yılan Adası'nda çatışma: Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar! Son sözleri ortaya çıktı
banner171

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı bugün de devam ederken, bu sabah da Kiev'den patlama sesleri duyuldu. Dün Karadeniz’deki Yılan Adası’nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşanmıştı. Bugün o çatışmaya ilişkin, ses kayıtları ve yürek burkan detaylar  ortaya çıktı.

RUSLAR SİLAHLARI BIRAKIP TESLİM OLMALARINI İSTEDİ

Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.

Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, “Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.

RUSYA BOMBA YAĞDIRDI: HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukraynalı askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra Rus askerleri önce savaş gemisi daha sonra da savaş uçakları ile 42 dönümlük adayı bomba yağmuruna tuttu. Bombardıman sonrası adadaki askerlerin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adanın şu anda Rus güçleri tarafından işgal edildiğine inanılıyor.

ZELENSKİ: ADAYI KAHRAMANCA SAVUNDULAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski dün yaptığı açıklamada, 13 sınır muhafızının adayı kahramanca savunduklarını ve 'Ukrayna Kahramanı Madalyası' alacaklarını söyledi.

Zelenski “ Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın” ifadelerini kullandı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düştü. Ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyuluyor.

KAYNAK:hürriyet

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
Avukat Asım Güven Batı Trakya Davasına Dikkat Çeken Bir Önerge Verdi
Avukat Asım Güven Batı Trakya Davasına Dikkat Çeken Bir Önerge Verdi
İşte Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri
İşte Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri
Dünya’nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu
Dünya’nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu
Yurtdışı Eğitim Danışmanının Rolü ve Önemi
Yurtdışı Eğitim Danışmanının Rolü ve Önemi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169