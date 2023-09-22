banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.039,18
ALTIN
1.683,08
DOLAR
27,17
STERLİN
33,32
EURO
28,98
Yavuz Saltık Beraat Etti
Yavuz Saltık Beraat Etti
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Son Dakika
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na...

Yalıkavak Marina, 5. Kez Dünyanın 1 Numarası!

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından defalarca ödüllendirilen Yalıkavak Marina, “Dünyanın En İyi Yat Marinası” oylamasında “2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası” ödülünün yeniden sahibi olarak efsanevi bir başarıya ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2023 Cuma 14:40
Yalıkavak Marina, 5. Kez Dünyanın 1 Numarası!
banner171

Türkiye’nin Efsanesi Yalıkavak Marina, 2023’ün En İyi Süper Yat Marinası Olarak Tarihi bir Başarıya İmza AttI

Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası olarak Türkiye'yi uluslararası arenada gururla tanıtmaya devam edecek olmanın büyük onurunu taşıyan Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alarak 5. kez yeniden en büyük ödülü Türkiye’ye getirdi.

(TYHA) tarafından ‘’2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası'' ve “Temiz Marinası”, “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarılarını “2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası olarak taçlandırdı.

istanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yalıkavak Marina CEO'su Kenan Khudaverdiyev, "Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan ve dünyanın ilk 10 marinası arasına giren Yalıkavak Marina olarak, 2023’te de bu gurur verici unvanı ülkemiz adına 5. kez alıp efsanevi bir başarıya imza atmaktan dolayı çok mutlu olduk. Bu oylama ile yüksek standartta vermeye devam ettiğimiz hizmet kalitesinin misafirlerimiz tarafından da onaylandığını görmek yeniden hepimizi çok onurlandırdı. 2023 yılında özellikle 130’dan fazla mağaza, restoran ve iki otele ev sahipliği yapmamızın yanı sıra güvenilir marinacılık hizmetimizde çığır açtık. Yalıkavak Marina olarak uluslararası marinacılık arenasındaki konumumuz ile de bölgesel bir merkez üssü haline geldik. Bu başarıya ulaşmamızda Türk halkına ve misafirlerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

The Yacht Harbour Association (TYHA) Marina Ödülleri 2023 yılının kazananları 20 Eylül’de Southampton Uluslararası Tekne Fuarı'nda açıklandı. TYHA Başkanı Steve Arber ve TYHA Genel Müdürü Jon White ile birlikte törene dünya genelinden 200'den fazla Gold Anchor akredite marinanın temsilcisi katıldı. Dünya çapında toplam sekiz marinaya ödül verildi. Türkiye’den tek ödülü de 2023 Yılının En İyi Süper Yat Marinası olarak Yalıkavak Marina aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon Port Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi
Trabzon Port Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yılmaz Erdoğan’ı konuk edecek
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yılmaz Erdoğan’ı konuk edecek
Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor
Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor
Dünya Kızıl Panda Günü kutlanıyor
Dünya Kızıl Panda Günü kutlanıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169