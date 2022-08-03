Video Çekmeye Amerikaya Gitti

Yalnız bir kadının başarısının hazmedilemediğini sözlerine ekleyen Eftalya Nur Öktem, “Eftalya Nur'la Uyanış” adını taşıyan Youtube kanalını kurduğunu ve sosyal medya üzerinden sevenleriyle buluştuğunu vurguladı. Youtube kanallarında program yapanlardan farklı bir anlayışla çalıştığını ve farklı konularla izleyicisiyle buluştuğunu ifade eden Eftalya Nur Öktem, bu programı TV ekranlarına taşımayı hedefliyor. Güzel sunucu Eftalya Nur Öktem “ Bana yıllardır bir YouTube kanalı açmam gerektiği söyleniyordu yoğun radyo ve televizyon programlarından dolayı hep ertelemiştim, şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyorum ama herkes gibi değil farklı bir şeyler yapmalıydım o yüzden şu an Amerika'dayım hem buradaki yerleri çekiyorum hem de kişisel gelişimindeki değişim ve dönüşümleri online konuklarımla ve herkese de fayda göstersin diye YouTube kanalımda paylaşıyorum” dedi. Youtube kanalı için Amerika’nın yolunu tutan Eftalya Nur Öktem, işinde hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu da göstermiş oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA