Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yılmaz Erdoğan’ı konuk edecek

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen 20’inci Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, müzik severleri farklı dünyalara götürmeye hazırlanıyor. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî'nin 816’ıncı doğum yılı etkinlikleri kapsamında 23 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek festivalde, müziğin etkili gücü sayesinde farklı inanış ve kültürler en etkileyici yönleriyle 8 gün boyunca müzik severlerle buluşacak.

Konya Mistik Müzik Festivali etkinlikleri bu yıl, Karatay Meydanı, Kayalıpark, Kılıçarslan Meydanı, Mevlâna Meydanı, Mevlâna Müzesi Bahçesi, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi ve Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk günü birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Konya Mistik Müzik Festivali 23 Eylül’de FOTON Derneği tarafından gerçekleştirilecek Fotomaraton etkinliği ile başlayacak. Açılışa özel olarak Ahmet Özhan’ın Sanat Yönetmenliğinde Halvetî-Cerrâhî Devrânı Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nın konseri olacak.

Aynı gün, Hz. Mevlâna’nın 750. Vuslat yıl dönümünde Konya’nın kalbi Huzur-u Mevlâna’da yurt içi ve yurt dışından gelen 250 semazenin katılımıyla gerçekleşecek Semâ gösterisi, festival izleyicilerini ruhani bir yolculuğa davet edecek.

24 Eylül’de ise Zâkiran Ensemble, Civâr-ı Hazreti Mevlâna’da Bektâşi Nefesleri konseri olacak.

25 Eylül’de Sanat Yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün üstlendiği Semâ, Semah, Devran gibi merasimler Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından izleyicilere sunulacak. Aynı akşam İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da bir konser verecek. Sevingül Bahadır, Enver Merallı ve Jülide Karan’ın solist olarak ağırlanacağı bu konserde tasavvufun mistik deneyimlerini müziğin diliyle ifade eden ilahiler, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türkülerle buluşturulacak.

İstanul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

DÜNYANIN MİSTİK MÜZİĞİ KONYA’DA BULUŞUYOR

26 Eylül’de Cezayir’den gelen ekip tarafından Kuzey Afrika Sûfî Müziği konseri gerçekleştirilecek. 27 Eylül’de Birleşik Arap Emirlikleri Bedevi Musikisi konseri olurken, Şanlıurfa'nın köklü müzik geleneğini temsil eden Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, İrfâni Türküleri mistik müziğin dünyasıyla buluşturacak.

28 Eylül’de Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin derin hikmetlerini, şairlerin vasiyetlerini bir müzik enstrümanı olmadan, sadece insan sesiyle icra eden özgün sanat kolektifi Yesefi Grubu’nun bir performansı olacak. Kazak bozkırının engin sınırlarını aşarak, şarkılarını farklı coğrafyalarda (Türkiye, Moğolistan, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) dinleyicilerle buluşturan Yesefi Grubu, 2009 yılında Konya'da düzenlenen VI. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin GRAND PRIX ödülünü kazandı. Emil Eldos'un sanat yönetmenliğinde buluşan 7 yetenekli müzisyen, mistik yolculuğun bir parçası olarak Yesevi'nin öğretilerini müziğin büyülü dilinde dinleyicilere aktarmak için Mevlâna Meydanı'nda unutulmaz bir performans sunacak.

29 Eylül’de Afro-Arap Sûfî geleneğine özgü ilahileriyle bilinen Abdullah Kaymak, Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında Şam, Mısır, Libya, Mısır ve Mağrip müziğinden oluşan çok renkli ve kültürlü ilahi repertuvarıyla Sûfî müziğin geleneksel doğasını yansıtan mistik bir kesit sunacak. Yine aynı gün Uluslararası Mevlâna Vakfı Sema ve Musiki Topluluğu, tasavvuf müziği konseri dinleyicilerle buluşacak.

KAPANIŞTA YILMAZ ERDOĞAN SAHNEDE OLACAK

30 Eylül’de İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından Hz. Mevlâna'nın kendi sözlerinden bestelenmiş eserlerle, kendisine ithaf edilmiş tasavvufi türkülerin de yer aldığı naat, ilahi, nefes gibi dini formda eserlerin ağırlıkta olduğu bir repertuar sunumu yapılacak. Festivalin kapanışı ise şiirsel bir dokunuş ile olacak. Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan kendi şiirleri ve Mevlana şiirlerinden oluşan bir gösteri sunacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://mistik. kulturyolufestivalleri.com/ in ternet adresinden ulaşmak mümkün. Festivaldeki ücretli etkinliklerle ilgili biletler ise https://biletinial.com/ adresinden satın alınabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)