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Türkçimento: “Dünya'nın En Ucuz Çimentosu Türkiye'de”

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento sektörünün ana maliyet girdilerinde önemli artışlar yaşanmasına rağmen dünyanın en ucuz çimentosunu sağlayarak ülke ekonomisine desteğini sürdürdüğünü söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2021 Perşembe 10:31
Türkçimento: “Dünya'nın En Ucuz Çimentosu Türkiye'de”
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Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, özellikle son bir yılda çimento sektörünün ana maliyet girdilerinde önemli artışlar yaşandığını belirterek, “Çimento üreticileri olarak, döviz kurundaki artışlar sonucunda üretim maliyetlerimizi karşılayamaz hale geldik. Örneğin, sektör için en önemli maliyet kalemi olan petrokoktaki fiyat artışı son bir yıllık dönemde 50 – 60 dolar bandından, 140 -150 dolar bandına yükseldi” dedi. 

Çimentonun ülke ekonomisi için stratejik bir ürün olduğunu hatırlatan Fatih Yücelik şunları söyledi: 

“Çimento, ülke ekonomisi için stratejik bir üründür. Türkiye, dünyadaki en ucuz çimento fiyatına sahip ülke konumunda bulunuyor. Diğer yandan, çimento fiyatlarının konut fiyatlarında yüksek artışa neden olduğu savı, gerçeği yansıtmıyor. ODTÜ tarafından hazırlanan rapora göre 1. sınıf yapının arsa hariç malzeme maliyeti içerisindeki çimentonun payı %1,7 ile %3,2 arasında değişiyor. Konut maliyetleri içerisindeki çok düşük payına rağmen çimento sektörünün konut fiyat artışlarının sebebi gibi yansıtılmasını büyük haksızlık olarak görüyoruz.

Türkiye’nin çimento tüketimi 2018 yılında %11, 2019 yılında ise %29 azalarak tarihinde ilk kez iki yıl üst üste küçüldü. 2020 yılsonunda 40 milyon tona yakın kapasite fazlası ortaya çıktı. Bu dönemde iç tüketimde yaşanan daralma şirketlerimizi ihracata yöneltti.”

GEREKLİ TEMASLAR SAĞLANDI

Türk çimento sektörünün, her zaman olduğu gibi serbest piyasa koşullarına paralel olarak faaliyetlerini sürdürmeye ve ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Yücelik,  “İthal girdilerde yaşanan artış, tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi çimento sektörü maliyetlerini de etkiledi. Bizler sektör olarak bu konunun çözümü için kamuyla gerekli temasları kurduk. Halihazırda pandemi sonrası beklenen global toparlanma sürecinde gerek iç piyasa dinamikleri gerek ihracat imkanlarının artırılması hususunda, ülkemiz açısından azami faydanın sağlanabilmesini bütün paydaşlarımız ile değerlendirdik. Bu sebeple daha fazla açıklama yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

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