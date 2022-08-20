Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Öncelikle, İstanbul’u uyuşturucudan tamamen arındırmak için gece gündüz demeden, üstün bir gayretle çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde çalışan, tüm güvenlik güçlerimize, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak şükranlarımı sunuyorum. Aynı özverili çalışmayı ülke genelinde ifa eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli istihbarat Başkanlığı birimlerinin, uyuşturucu ile mücadele noktasında göstermiş oldukları üstün gayretlerin sonucunda elde edilen başarıların devamını diliyorum.’ Dedi.

Tüm ülkeler, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesini örnek almalı!

Uyuşturucu ile mücadelede istenilen başarı, ancak ve ancak tüm ülkelerin Türkiye gibi özverili çalışmalar yürütmesiyle sağlanabileceğinin altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Türkiye’nin, 2018-2023 yıllarını kapsayan, Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelede koordinasyon, arzla mücadele, taleple mücadele, mevzuat düzenlemeleri, iletişim çalışmaları ve izleme değerlendirme alanlarında topyekûn yürüttüğü mücadele ve alınan başarılar, tüm ülkelerin örnek alması ve uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu başarı, tüm ülkelerin faydasına olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye, 106 ülke ile uyuşturucuyla mücadele alanında işbirliği içinde bulunan bir ülke olması, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele alanında istenilen başarıya ulaşmasını en çok isteyen ve en çok gayreti gösteren tartışmasız tek ülkedir. Uyuşturucuyla mücadele alanında tüm ülkelerin, Türkiye gibi başarı göstermeleri, terörün en büyük finans kaynağına vurulacak en büyük darbe olması, daha huzurlu ve sağlıklı bir dünya toplumu için çok büyük bir öneme sahiptir. Daha sayılabilecek toplumların faydasına olabilecek gelişimler için Uyuşturucu ile mücadelede istenilen başarının yakalanması adına iş birliği artırılmalı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın kararlı duruşu, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çetin mücadelesi, uyuşturucuyla mücadele alanında tüm birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, tüm ülkeler tarafından örnek alınmalıdır.’ Dedi.

Uyuşturucu madde yakalamada Tüm ülkeler ‘En iyi örnek’ Türkiye’yi, örnek almalıdır.

Türkiye’nin uyguladığı programın Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından, "iyi uygulama örneği" olarak diğer ülkelerin istifadesine sunulmak üzere İngilizce yayın haline getirilmesine değinen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadele alanında tedavi, rehabilitasyon ve sosyal hayata uyum programlarıyla yürüttüğü önemli çalışmalar dünya ülkeleri tarafından taktirle karşılandığını ve DSÖ tarafından, "iyi uygulama örneği" olarak diğer ülkelerin istifadesine sunulduğunu biliyoruz. Burada tüm ülkelerin güvenlik birimlerinin örnek alması gereken asıl konularından biri de Türkiye’nin, uyuşturucu ile mücadele de koordinasyon içinde çalışan birimlerin, terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele de göstermiş oldukları üstün gayret ile uyuşturucu madde yakalamalarında Avrupa’nın tüm ülkelerinin toplamından daha fazla uyuşturucu madde yakalaması olmalıdır. Avrupa ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri, Türkiye’nin uyuşturucu madde yakalamalarındaki başarısını örnek alıp aynı başarıyı sergileyecek dönüşümleri yapmaları durumunda dünya rahat bir nefes alacaktır. Tüm ülkeler, ‘En iyi örnek’ olarak Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede narkotik birimlerinin gösterdiği başarıyı örnek alarak uygulamalıdırlar.’ dedi.