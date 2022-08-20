banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.020,20
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu 6 Ay Erken Bitecek
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe...

Tüm ülkeler, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesini örnek almalı!

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’Dünya ülkeleri, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesini örnek alan uygulamaları hayata geçirmeleri, uyuşturucu ile mücadelede istenilen başarıları beraberinde getirecektir.’ Dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:42
Tüm ülkeler, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesini örnek almalı!
banner171

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Öncelikle, İstanbul’u uyuşturucudan tamamen arındırmak için gece gündüz demeden, üstün bir gayretle çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde çalışan, tüm güvenlik güçlerimize, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak şükranlarımı sunuyorum. Aynı özverili çalışmayı ülke genelinde ifa eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli istihbarat Başkanlığı birimlerinin, uyuşturucu ile mücadele noktasında göstermiş oldukları üstün gayretlerin sonucunda elde edilen başarıların devamını diliyorum.’ Dedi.

Tüm ülkeler, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesini örnek almalı!

Uyuşturucu ile mücadelede istenilen başarı, ancak ve ancak tüm ülkelerin Türkiye gibi özverili çalışmalar yürütmesiyle sağlanabileceğinin altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Türkiye’nin, 2018-2023 yıllarını kapsayan, Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde uyuşturucuyla mücadelede koordinasyon, arzla mücadele, taleple mücadele, mevzuat düzenlemeleri, iletişim çalışmaları ve izleme değerlendirme alanlarında topyekûn yürüttüğü mücadele ve alınan başarılar, tüm ülkelerin örnek alması ve uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu başarı, tüm ülkelerin faydasına olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Türkiye, 106 ülke ile uyuşturucuyla mücadele alanında işbirliği içinde bulunan bir ülke olması, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele alanında istenilen başarıya ulaşmasını en çok isteyen ve en çok gayreti gösteren tartışmasız tek ülkedir. Uyuşturucuyla mücadele alanında tüm ülkelerin, Türkiye gibi başarı göstermeleri, terörün en büyük finans kaynağına vurulacak en büyük darbe olması, daha huzurlu ve sağlıklı bir dünya toplumu için çok büyük bir öneme sahiptir. Daha sayılabilecek toplumların faydasına olabilecek gelişimler için Uyuşturucu ile mücadelede istenilen başarının yakalanması adına iş birliği artırılmalı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın kararlı duruşu, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun çetin mücadelesi, uyuşturucuyla mücadele alanında tüm birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, tüm ülkeler tarafından örnek alınmalıdır.’ Dedi.

Uyuşturucu madde yakalamada Tüm ülkeler ‘En iyi örnek’ Türkiye’yi, örnek almalıdır.

Türkiye’nin uyguladığı programın Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından, "iyi uygulama örneği" olarak diğer ülkelerin istifadesine sunulmak üzere İngilizce yayın haline getirilmesine değinen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadele alanında tedavi, rehabilitasyon ve sosyal hayata uyum programlarıyla yürüttüğü önemli çalışmalar dünya ülkeleri tarafından taktirle karşılandığını ve DSÖ tarafından, "iyi uygulama örneği" olarak diğer ülkelerin istifadesine sunulduğunu biliyoruz. Burada tüm ülkelerin güvenlik birimlerinin örnek alması gereken asıl konularından biri de Türkiye’nin, uyuşturucu ile mücadele de koordinasyon içinde çalışan birimlerin, terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadele de göstermiş oldukları üstün gayret ile uyuşturucu madde yakalamalarında Avrupa’nın tüm ülkelerinin toplamından daha fazla uyuşturucu madde yakalaması olmalıdır. Avrupa ülkeleri ve tüm dünya ülkeleri, Türkiye’nin uyuşturucu madde yakalamalarındaki başarısını örnek alıp aynı başarıyı sergileyecek dönüşümleri yapmaları durumunda dünya rahat bir nefes alacaktır. Tüm ülkeler, ‘En iyi örnek’ olarak Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede narkotik birimlerinin gösterdiği başarıyı örnek alarak uygulamalıdırlar.’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Education UK Days ile İngiltere’de Eğitimini Planla!
Education UK Days ile İngiltere’de Eğitimini Planla!
İhracatçı firmalara zorluk çıkaran Uyum görevlilerinin yasalara uymayan keyfi hareketleri, Ekonomiye büyük zaralar veriyor
İhracatçı firmalara zorluk çıkaran Uyum görevlilerinin yasalara uymayan keyfi hareketleri, Ekonomiye büyük zaralar veriyor
Türk Mühendisler, Rus Nükleer Endüstrisinde Yarışma Kazandı
Türk Mühendisler, Rus Nükleer Endüstrisinde Yarışma Kazandı
Fransa Büyükelçiliği 2022 Çevre Proje Çağrısı Sonuçlandı
Fransa Büyükelçiliği 2022 Çevre Proje Çağrısı Sonuçlandı
Video Çekmeye Amerikaya Gitti
Video Çekmeye Amerikaya Gitti

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169