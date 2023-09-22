Trabzon Port Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi

AVRUPA’NIN EN İYİ 150 İŞVERENİ SIRALAMASINDA ZİRVEDE BİR TÜRK ŞİRKETİ: TRABZON PORT

Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, tören sırasında yaptığı açıklamada, “Kazanmış olduğumuz bu birincilik ülkemiz ve limanımız adına gurur verici bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun beş önemli limanından biri, tarihî İpek Yolu’nun denize açılan ayağı ve günümüz Modern İpek Yolu’nun da önemli bir mihenk taşı işlevine sahip Trabzon Port, dün akşam Great Place to Work tarafından düzenlenen törende “Avrupa’nın En İyi İşvereni” ilan edildi. Çalışan anketlerine dayanılarak yapılan sıralamada, Trabzon Limanı çalışanları ankette birçok beyanı %100 olarak işaretledi. 16 yıl önce Albayrak Grubu tarafından devralınan Trabzon Port, dünyanın büyük denizlerine açılan kapısı olarak faaliyet göstermeye başladığında çalışanlarına maaş ödemekte zorlanırken bugün “Avrupa'nın En İyi İşvereni” unvanını taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur”

Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Port’un Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Avrupa'nın En İyi İşyeri olmak büyük bir sorumluluk. Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu değerler arasında helal kazanç, kardeşlik dayanışması, insana ve emeğe değer verilmesi, tüm insanlar için adalet ve hakkaniyet yer alıyor. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)