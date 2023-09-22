banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.039,18
ALTIN
1.683,08
DOLAR
27,17
STERLİN
33,32
EURO
28,98
Yavuz Saltık Beraat Etti
Yavuz Saltık Beraat Etti
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Son Dakika
Havuz Medyası Fena Tongaya Düştü
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Birarabam’dan Kredisiz Araba Alma Fırsatı!
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na...

Trabzon Port Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi

Çalışanlara özel yaptığı memnuniyet anketleriyle tanınan Great Place to Work’ün “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesi dün akşam Lüksemburg’da gerçekleşen törenle açıklandı. Dünyanın büyük denizlerine açılan kapısı olarak faaliyet gösteren Trabzon Port, 150 şirket arasında zirveye oturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2023 Cuma 09:24
Trabzon Port Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi
banner171

AVRUPA’NIN EN İYİ 150 İŞVERENİ SIRALAMASINDA ZİRVEDE BİR TÜRK ŞİRKETİ: TRABZON PORT

Trabzon Port Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, tören sırasında yaptığı açıklamada, “Kazanmış olduğumuz bu birincilik ülkemiz ve limanımız adına gurur verici bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun beş önemli limanından biri, tarihî İpek Yolu’nun denize açılan ayağı ve günümüz Modern İpek Yolu’nun da önemli bir mihenk taşı işlevine sahip Trabzon Port, dün akşam Great Place to Work tarafından düzenlenen törende “Avrupa’nın En İyi İşvereni” ilan edildi. Çalışan anketlerine dayanılarak yapılan sıralamada, Trabzon Limanı çalışanları ankette birçok beyanı %100 olarak işaretledi. 16 yıl önce Albayrak Grubu tarafından devralınan Trabzon Port, dünyanın büyük denizlerine açılan kapısı olarak faaliyet göstermeye başladığında çalışanlarına maaş ödemekte zorlanırken bugün “Avrupa'nın En İyi İşvereni” unvanını taşıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur”

Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Port’un Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Avrupa'nın En İyi İşyeri olmak büyük bir sorumluluk. Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu değerler arasında helal kazanç, kardeşlik dayanışması, insana ve emeğe değer verilmesi, tüm insanlar için adalet ve hakkaniyet yer alıyor. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 22.09.2023 09:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalıkavak Marina, 5. Kez Dünyanın 1 Numarası!
Yalıkavak Marina, 5. Kez Dünyanın 1 Numarası!
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yılmaz Erdoğan’ı konuk edecek
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yılmaz Erdoğan’ı konuk edecek
Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor
Kadıköy Çizgi Festivali Başlıyor
Dünya Kızıl Panda Günü kutlanıyor
Dünya Kızıl Panda Günü kutlanıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169