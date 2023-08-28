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Savaş Mağduru Ukraynalı Çocukları İBB’Nin Misafiri Oldu

İBB, Ukraynalı çocuklar için İstanbul'da kültür ve eğlence programı düzenledi. Program kapsamında bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılan minik misafirler hem gezdi hem de şehrin eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:36
Savaş Mağduru Ukraynalı Çocukları İBB’Nin Misafiri Oldu
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Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu, ülkelerinde devam eden zorlu koşullar sebebiyle Odessa’da yaşayan 6-16 yaş arasındaki 44 çocuğun 5 refakatçi eşliğinde İstanbul’a ziyaret ederek dinlenmesini talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen ve Ekrem İmamoğlu’na hitaben gelen yazılı talep üzerine, ilgili kurumlar gerekli süreçleri hızlıca başlatarak küçük misafirler için İstanbul dinlenme programı hazırladı.

19 Ağustos’ta İstanbul’a gelen Ukraynalı misafirler, önce yapımı tamamlanan İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Odessalı gençler, bir hafta boyunca moral ve motivasyon sağlamak için her gün çeşitli etkinliklere katıldı. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları İBB tarafından karşılandı.

HEM GEZDİLER HEM EĞLENDİLER

Genç misafirler, düzenlenen dinlenme programı kapsamında; İstanbul turu, İBB Doğa Kampı etkinliği, Ağaç A.Ş. teraryum etkinliği, Miniatürk Müzesi ziyareti ve Florya Akvaryum gezisi gerçekleştirdi; kahvaltı ve akşam yemeklerinde ağırlandı. Odesalı öğrenciler, Çikolata Atölyesi etkinliği ve Vialand Eğlence Merkezi gezisinde de eğlenceli anlar yaşadı.

İBB’nin, kardeş şehri Odesa için düzenlediği tarihi/turistik ve dinlenme programı kapsamında motivasyon sağlayan genç misafirler, 1 hafta boyunca İstanbul’un tüm güzelliklerini tattı.

“İLK KEZ RAHAT UYUDULAR”

Öğrencilere eşlik eden Ukraynalı refakatçi ise, çocukların burada çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bizim oralarda roket ve füze geldiğinde çok siren çalıyor. Çocuklar siren sesi duymadıkları için şaşkın... O sesi duymadan ilk kez rahat uyuduklarını söylüyorlar. Onun dışında İstanbul’u da çok beğendiler. Organizasyondan ve ortamdan çok memnunlar.” dedi.

İBB, geçtiğimiz sene yine zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Ukraynalı gençleri İstanbul’da ağırlayarak, çeşitli etkinlikler düzenlemişti. İBB, gerçekleştirdiği iş birliklerini diğer kardeş şehirleri ile de sürdürmeyi hedefliyor.

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