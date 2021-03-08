Prof. Tarhan'dan Kadınlar Gününe Anlamlı Mesaj

Üsküdar Üniversitesi, 2017 yılında yayımlanan “Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi” ile özellikle kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı bu tür olumsuzluklara karşı kararlı bir duruş sergilemişti. Üniversite bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde BM’nin “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni (WEPs) benimseyerek toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile mücadeledeki etkinliğini bir kez daha vurgulamış oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Prof. Dr. Tarhan: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ‘hak’ ve ‘fırsatlarda eşitlik’ olarak yorumluyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite olarak cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlar için özgür ve huzurlu bir ortam oluşturmayı hedeflerken, psikolojik baskı ve ayrımcılığa sıfır tolerans gösterdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:

“2017 yılında yayımladığımız ‘Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi’ ile özellikle kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı bu tür olumsuzluklara karşı kararlı duruşumuzu göstermiştik. Bizler, toplumsal cinsiyet eşitliğini “hak” ve “fırsatlarda eşitlik” olarak yorumluyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) kapsamındaki 7 ilkeyi benimsemekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi mensupları olarak ‘cinsiyetçiliğin, ırkçılıkla eş değerde bir ayrımcılık’ olduğunu düşünüyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kadınlara karşı gerçekleştirilen fiziksel ve duygusal zorbalıkların her zaman karşısında durmaya devam edeceğimizi, kadınların güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası platformlarda her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz”.

Üsküdar Üniversitesi’nin benimsediği “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”nin (WEPs) 7 ilkesi şöyle:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,

2. İş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi,

3. Kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,

4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi,

5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri, pazarlama yöntemlerinin uygulanması,

6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi,

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili başarıların değerlendirilmesi, halka açık raporlanması.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) toplumsal cinsiyet tanımı

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de daha önce resmi web sitesinde yayımladığı “toplumsal cinsiyet” tanımında "Toplumsal cinsiyet, kadın, erkek, kız ve erkek çocukların sosyal olarak inşa edilmiş özelliklerini ifade eder. Bu, kadın, erkek, kız veya erkek çocuk olmakla ilgili normları, davranışları ve rolleri ve ayrıca birbirleriyle olan ilişkileri içerir. Sosyal bir inşa olarak toplumsal cinsiyet, toplumdan topluma ve zamana göre değişiklik gösterir” ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: İstanbul Haber Ajansı (İTHA)