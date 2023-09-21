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Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü

Monako Prensi 2. Albert, İstanbul’dan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan övgüyle söz etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2023 Perşembe 10:49
Monako Prensi 2. Albert’ten İmamoğlu’na Övgü
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 SİZLERİN PROJE VE DENEYİMLERİNİ DİNLEMEK BİR ŞEREF

 İmamoğlu’na hitaben “Siz ve ekibiniz gerçekten kayda değer çalışmalara imza atıyorsunuz” ifadesini kullanan 2.Albert, “Spor anlamında başarıların mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması için çabalar gösteriyorsunuz. Sizlerin proje ve deneyimlerini dinlemek bir şeref” dedi. 

Monako Prensi 2. Albert, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Dünya Olimpian Forumu’na (World Olympians Forum-WOF) video mesaj gönderdi. Dünya Olimpianlar Derneği Patronu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi de olan Monako Prensi 2. Albert, görüntülü mesajında doğrudan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitap ederek, “Sayın İmamoğlu, siz ve ekibiniz gerçekten kayda değer çalışmalara imza atıyorsunuz. İstanbul çok değerli bir şehir ve spor anlamında başarıların mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması için çabalar gösteriyorsunuz. Sizlerin proje ve deneyimlerini dinlemek bir şeref” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA BULUŞTULAR Dünya Olimpian Forumu (World Olympians Forum-WOF), 16-17 Eylül 2023’te İstanbul’da gerçekleşti. Sadece olimpiyat oyunlarında mücadele eden sporcuların alabildiği ve ömür boyu taşıdığı “OLY” unvanına sahip birbirinden önemli isimler, Sarıyer’deki Volkswagen Arena’da bir araya geldi. Monako Prensi 2. Albert, Uluslarası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach foruma gönderdikleri video mesajlarında, Dünya Olimpianlar Derneği (World Olympians Association-WOA) Başkanı Joel Bouzou da açılış konuşmasında İstanbul’dan övgüyle söz etti.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner 

 Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında buna vurgu yaparak,“ İstanbul 2036 yolundaki maceramız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, dünya spor haritasının en parlak ve belirgin noktası olmak için yoğun çabalarımızı sürdüreceğiz. Ve bunda çok kararlıyız.

Sizlerin varlığı, özellikle davetimizi kabul ederek İstanbul’da buluşmayı kabul etmeniz, etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılımınız, spor adına, olimpiyatlar adına umutlarımızı arttırıyor” dedi. WOA HAKKINDA 1999 yılında kurulan Dünya Olimpianlar Derneği (WOA), olimpiyatlara katılmış 150 binden fazla sporcuyu destekleyen, hayatlarının her aşamasında onların yararına çalışmayı amaçlayan bir kuruluş. Dünyada, 5 kıtanın tümüne yayılmış 125’ten fazla Ulusal Olimpiyanlar Birliği (NOA) bulunuyor. Olimpiyatçılar için etkinlikler düzenleniyor.

Yerel topluluklarına yardım eden projeler yürütülüyor. WOA, bu ulusal derneklerin olimpiyat üyelerine yardım etmelerine ve ülkelerinde olimpizm ruhunu yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Olimpiyatçılar için bir dizi fayda yaratan WOA, olimpiyanlar için çevrimiçi üniversite bursları, mentorluklar, işe yerleştirmeler ve yaşam koçluğu programları ile emeklilikten sonra rekabetçi sporun ötesinde bir hayata geçişlerine yardımcı oluyor. 16-17 Eylül 2023’de İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, WOA Başkanı Joel Bounzou ile Olimpiyat şampiyonları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) birçok üyesi katılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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