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Minikler, Kartal Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ni Çok Sevdi

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi’nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, ikinci gününde de minik ziyaretçilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Geleneksel oyunların, çocuk tiyatrolarının, renkli atölyelerin, konser ve söyleşilerle bezendiği festivalin ikinci gününde, İstanbul’un dört bir yanından gelen çocuklar, eğlenceye doydu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 10:44
Minikler, Kartal Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’ni Çok Sevdi
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2021 yılında; birçok yayınevi ve edebiyat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla 2 kez kitap fuarı, geçtiğimiz ay ise 39 ülkenin katılımıyla ‘Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ düzenleyen ve son olarak 5 ülkeden 45 yazarın katılımıyla çocuk edebiyatı festivali gerçekleştiren Kartal Belediyesi, İstanbul ve Kartal'ın kültür sanat hayatında adeta yeni bir dönem başlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Zeynep Horuz 

10 Eylül’de büyük bir törenle açılışı gerçekleştirilen, 'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, ikinci gününde birbirinden farklı isimleri konuk etti.

Çocuklar, Oyun Atölyelerinde Doyasıya Eğlendi

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan ‘Masal Müzesi’nde gerçekleşen festivalin ikinci gününün ilk etkinlikleri ile Kartallı çocuklar; geleneksel sokak oyunları, masal dinletileri, boyama atölyeleri, oyun atölyeleri ve sahne gösterileri ile eğlence dolu anlar yaşadı.

Oyun atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar, günün devamında ‘Patent Dedektifi’ adlı çocuk tiyatrosunu izleyerek bol bol kahkaha attı.

Ailelerden, ‘Çocuk Edebiyatı’ Temalı Söyleşilere Yoğun İlgi

Programın devamında, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinin söyleşileri gerçekleştirildi. Özellikle ailelerinin katılımının yoğun olduğu söyleşilerde, yazar Sadık Usta, ‘Ütopya ve Masalları Neden Severiz?’sorusuna dinleyiciler ile beraber cevap ararken, yazar Melih Yıldız kendisi tarafından kaleme alınan, ‘Konuşan Oyuncaklar’ kitabının yazım sürecini, şair İsmail Biçer ile birlikte ele aldı.

Miniklerin en eğlendiği etkinliklerden bir diğeri ise sanatçı Gönül Yeprem’in, kukla gösterisi ile gerçekleştirdiği konser oldu. Çocuk şarkılarının seslendirildiği konserde, minikler doyasıya eğlendi.

İsveçli Yazarlar Festivale Renk Kattı

İsveçli yazarlar; Oskar Kallner ve Anna Johasson’un söyleşileri ise günün en renkli etkinliklerinden biri oldu. İki yazar söyleşilerinde tercüman eşliğinde kendileri tarafından kaleme alınan çocuk kitaplarını okudu. Kartallı minikler, İsveçli yazarlar tarafından kaleme alının çocuk kitaplarını büyük bir merakla dinledi.

Söyleşi sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi yazarlara teşekkür plaketi takdim ederek, okunan eserlerin Türkçeye kazandırılması için Kartal Belediyesi olarak çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi.

‘Golden Horn Brass’ Konserinde Coşku Dolu Anlar

Günün en coşku dolu anları ise, Türkiye’nin ilk bakır nefesli beşlisinden oluşan, ‘Golden Horn Brass’ grubunun sahne almasıyla başladı. Barok, klasik, caz, pop ve halk müziklerinin dinleyiciler ile buluştuğu konserde, yüzlerce insan doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi grup üyelerine teşekkür plaketi takdim ederek, Kartal’da kültür sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

‘'Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali’, 18 Eylül’e kadar Kartallılar’ı ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 12.09.2022 11:18
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