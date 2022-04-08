Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor: Zi̇rvede ABD Var

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünya üzerinde bulunan kripto ATM sayıları belli oldu. Böylelikle en yüksek sayı 17 bin 436 ile ABD’de görüldü.Küresel ATM’lerin yaklaşık yüzde 83’ü Kuzey Amerika’da yoğunlaşırken, dünyada kripto ATM’lerin 2015 yılından itibaren artarak çoğaldığı ortaya çıktı. ABD’nin ardından listenin ikinci sırasına yerleşen ülke ise bin 464 ATM ile Kanada olurken, üçüncü sırada 200 ATM ile Birleşik Krallık yer aldı. Türkiye’de ise kripto ATM sayısının 10 adet olduğu açıklandı.En çok ATM bulunan diğer ülkeler ise, Avusturya(157), İspanya(138), Hong Kong(124), Polonya(112), İsviçre(111), Romanya(86) ve Çekya(68) oldu. Veriler ve yatırımların artmasıyle beraber ATM sayılarının da doğru orantılı olarak artacağı öngörülüyor.

KRİPTO PARA MEDYANINDA GÜNDEMİNDE

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-8 Nisan tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar100 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise 75 bin 407 habere konu olurken, son günlerde dolaşım sayısının 19 milyona ulaşmasıyla gündem oldu. Blok sayısı 730 bini aşarken, Bitcoin madencileri geçtiğimiz yıl 15 milyar doların üzerinde kazanç sağladı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)