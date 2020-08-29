Kerbela Şehitleri İçin Zeytinburnu’nda Gözyaşları Sel Oldu

KAPANMAYAN YARA KERBELA EHLİBEYT DOSTLARINI HÜZNE BOĞDU

Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen Peygamber aşıkları ve eylibeyt dostlarının yüreğinde Kerbela acısı bugünkü gibi taze duruyor. Bundan tam 1381 sene önce Yezid’in saltanat hırsı için yaptığı katliman İslam aleminde henüz kapanmamış bir yara olarak duruyor.

İstanbul Times Haber Merekzi / Hüseyin ÇETİNER / Zeytinburnu / İstanbul

TÜRKİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA GENELİNDE EHLİBEYT DOSTLARININ GÖZLERİNDE 1381 SENE SONRA BİLE AKAN YAŞLAR SEL OLDU…

İran,Irak,Yemen,Afganistan,Orta Asya Devletleri başta olmak üzere bir çok islam ülkesinde Kerbela şehitleri için 1381 sene geçmiş olmasına gözyaşları sel oldu.

İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan İmam Cafer-i Sadık Camisi Derneği, Hocaları ve ehlibeyt’e gönül veren bir çok kişi bu sene Pandemi kuralları gereği alana gelemedi.

Cami dernek başkanı Murat Elmas’ın ve yönetim kurulunun günler önceden ilçe mülki idare amirleri ile yapmış oldukları istişareler neticesinde bu yıl sokaktata yapılan yas merasimi iptal edildi.

DERNEK BAŞKANI MURAT ELMAS HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYİN ÖNÜNDE DEDİ

Gazetemize açıklama yapan Zeytinburnu İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek başkanı İş adamı Murat Elmas şunları söyledi “ Dernek yönetim kurulu üyelerimiz ile günlerdir her sene yaptığımız gibi MATEM’imizi sokakta binlerce ehlibeyt dostu ile mi yapalım yoksa cami içinde çok az bir katılım ile mi yapalım konusunda ciddi istişareler yaptık.

Devlet Büyüklerimizin bir çok önemli etkinliği iptal etmesini veya çok az bir kalabalık ile yaptığını görünce biz de Dernek yönetimi olarak bu yönde bir karar aldık.

En son olarak da Zeytinburnu ilçe protokolumüz ile bir istişare toplantısı yaptıktan sonra sizin gazeteniz başta olmak üzere ehlibeyt dostlarından rica ederek bu sene Matemimizi sosyal medya hesaplarımızda izlemelerini tavsiye ederek camiye gelmemelerini rica ettik.

Çok sağ olsunlar hepsi de bizim uyarı ve ikazlarımızı dinleyerek gelmediler.

Bizde dar bir ekip ile matemimizi cami içinde yaparak Kebela şehitlerimizi 1381.sen-i devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ettik.

Uyarılarımızı dikkate alarak pandeminin kontrol altına alınmasına katkı sunan cammi cemaatimize,eylibeyt dostlarıne ve peygamber aşıklarına gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamlayan Murat Elmas acılarını bir kez daha paylaşan herkese teşekkür etti”.

Dernek yönetim kurulu üyesi Özkan Akkoyun da şunaları söyledi : “Her yıl Pilav,Ayran ve tatlı ikramımız oluyordu. Bu sene ise Pandemiden dolayı hijyen kurallarına uyarak binlerce kişiye yetecek kadar su,meyva suyu,tatlı ve tuzlu bisküvi den oluşan paketler ile beraber Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatını konu edinen kitapçığı dağıttık” dedi.

Cami dernek başkanı Murat Elmas başta olmak üzere bütün yönetciler ciddi derecede Kovid 19 tehlikesine karşı önlemler alarak içeri giren az sayıdaki kişinin ateşini öçtüler,maskesi olmayanlara maske verdikten sonra içeri aldılatr. Camisi içinde sık sık ilaçlaama yapılarak bu işin aşaksı yok diyen dernek yönetimi herkesten tam not aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)