Katil Prens Selman Paran İle Bu Dünyada İnsanları Satın Aldın Ya Ahirette Ne Yapacaksın ?

VARSA PARAN PULUN EL ALEMDİR KULUN, YOKSA PARAN PULUN CEHENNEMDİR YOLUN SÖZÜ GERÇEK OLDU

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Evlilik işlemlerini yapmak üzere Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdi bir daha dışarı çıkamadı.Prens Selman Türkiye yi aptal yerine koydu ve bu ona kâr kaldı. ABD 'de yaşayan Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın işlemlerini ABD'de ki bir Suudi Konlosluğunda yapmak yerine nasılsa biz Türkliye ile bir şekilde anlaşırız mantığı ile hareket ederek Kaşıkçı'yı İstanbul konsolusluğunda tuzağa düşürdü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ABD VE TÜRKİYE PARA KARŞISINDA MI CEMAL KAŞIKÇI'NIN HAKKINI TAKİP ETMEKTEN VAZ MI GEÇTİ ?

ABD ve Türkiye makamları ilk başta işin peşine düştü ancak Prens Selman'ın bu korkunç katliamdan sıyrılmak için kesenin ağzını açtı.İlk olarak Suudi Arabistan'da yaşayan ailesini zaten demokrasi olmayan bir yerde üç beş kuruş para vererek bu işin peşini kurcalamayın dedi ve onlarda başka şansları olmadığı için parayı alarak tamam dediler.

Türk İstihbarataını hafife alan katil Selman, Cemal Kaşıkçı'nın elbiselerini bir ajanına giydirip onu sanki Kaşıkçıymış gibi konsolosluğunda dışarı çıkarttı.Ancak Türk istşhbaratı bu ucuz numarayı yemeyerek kısa sürede Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkmadığını kanıtladığı ve diğer delilleri ortaya koyunca Suudlular Kaşıkçı'yı katlettiğini kabul etmekten zorunda kaldı. Ancak cesedini ne yaptıpğını halen söylemiş değil. Bir çok uzman vahşice katledilen Kaşıkçı'nın cesedinin asid ile eriltilip atık su ile atıldığını söylüyor.

ABD 'NİN ESKİ BŞAKANI TRUMP SUUDİ ARABNİSTAN'A GİDİP SİLAH SATIŞI NUMARASI İLE 300 MİLYAR DOLAR ALIP BU İŞİ TAKİP ETMEYECEĞİZ GARANTİSİ VERDİ PEKİ TÜRKİYE İŞİN PEŞİNİ NEYE KARŞILIK BIRAKTI ?

ABD ile sorun yaşamak istemeyen Katil Prens Selman adamlarına katliiamı Türkiye de işleyin diyerek talimat verdi. Onlarca Suud'lu istihabrat elemanı Türkiye gelip katliamı yaptı ve elini kolunu sallayarak gitti.Türkiye başta biraz diretti ve olaya karışan 26 sanığın yargılandığı davayı Suudi Arabistan adli makamlarına devrederek adeta katliamı yapanda siz bu admaları aklayacak olan da siz olun dercesine davayı devretti.

İSATNBUL TİMES GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

Merhum meslektaşımız Gazeteci Cemal Kaşıkçı yazdığı yazılar ile gücünü halkından değil de ABD'den alan Suud Yönetimini sert bir dil ile eleştiriyordu. Katil Prens bu haklı ve yerinde eleştirleri bilmsel olarak cevap verip çürütme imkanı olmadığını bildiği için Kaşıkçı'yı katletme emrini verdi. Zaten Hanedan içinde kendisine tehlike olabilecek bir çok rakibini de baskı ve şiddet ile susturduğu bilinen Prens ülkemizin itibarını düşürücü eylemler içine girmekten çekinmedi.

Cemal Kaşıkçı evlilik işlerini ABD'de bulunan bir konsolosluktan hal edebilecek iken Prensin talimatları ile Suud istihbaratı adım adım Kaşıkçı'yı İstanbul'da pusuya düşürüp önceden istihbarat adamlarını konsolosluğa yertleştirerek içeri girer girmez Cemal Kaşıkçı'yı önceden planladıkları gibi hunharca katllettiler. Çetiner haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmamak için bugün ülkemize gelen prensin resmi tören ile karşılanmasını içime sindiremediğimi ifade etmek için bu durumu kabul etmediğimi ifade etmek isterim. Hele bu kailler sürüsünü yargılama hakkı olan hakimlerimizin yargılama hakkını Cemal Kaşıkçı'nın katletme emrini veren presin talimatları ile iş yapan hanedan mensuplarının güdümünd olan Suud adli makamlarının katiller için adil bir yargılama yapacağına inanmak için aptal olmak lazım. Kim ne derse desin ben kendi adıma Kaşıkçı'nın katledilmesini ve akabinde para için nelerin yapıldığını takip eden birisi olarak ÇİRKİN SÜRECİ RED EDİYORUM.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

13 Ekim 1958 tarihinde Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982’de Indiana State Üniversitesi’nden mezun oldu.

1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bunun yanı sıra OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için muhabirlik yaptı.

İngilizce yayın yapan Arab News'de yönetici olarak dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan sonra Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğü görevinde kısa süre bulundu. Gazetede ülkedeki yapıyı eleştiren yazılarının çıkması üzerine görevden alındı.

Bu olaydan sonra Suudi Arabistan'ı terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın medya danışmanlığını yapmaya başladı. 2008 yılında yeniden Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle tekrardan görevden alındı.

Kaşıkçı, 2015'te Bahreyn'de açılan ve Suudi Prens El-Velid bin Talal'in finanse ettiği Al-Arab kanalında yer almış, Bahreynli muhalif bir din adamıyla söyleşi yapması nedeniyle kanal kapatılmıştı.

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlayan Kaşıkçı'dan bir süredir haber alınamıyordu. Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal işlemleri yapmak için 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden Cemal Kaşıkçı konsoloslukta cinayete kurban gitti.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası sürüyordu. 7 Nisan 2022’de Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi.

Para için Adaleti ayaklar altına alan herkes AHİRETTE Bu haksızlık ve insafsızlığın hesabını ALLAH'A Vermeyecek mi ?

Ey Para İçin Hakkı,Hukuku,Adaleti Ayaklar altına alanlar vicdanınız nasıl rahat edecek ?

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)