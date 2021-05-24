KASSAK’IN Ankara Ziyaretleri Devam Ediyor! ...

Karabağ’ı işgal eden Ermenilerin yaşlı, hasta kadın ve çocuk demeden yaptığı katliamları ve ibadethane ve tarihi eserleri acımadan tahrip ettiğini ortaya çıkarıp, kamuoyuna duyurmak ve bu katliamın sorumlularının hak ettiği yaptırımların uluslararası mahkemelerce uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim’i makamında ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk

Pandemi nedeniyle 140 kişilik Komisyonu Temsil Heyetinin mümkün olduğunca az kişiden oluşmasına özen gösterildi.

Söz konusu ziyarette; Komisyon Başkan Vekili Prof. Dr. Bayram Altan, Komisyon Başkan Yardımcısı Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi Eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ve Komisyon Hukuk Kurulu Üyesi Selahattin Çaylak yer aldı.

Toplantıya, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Elçin Allahverdiyev de katıldı.

Komisyon Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan ziyaret amacının; Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu hakkında bilgi vermek, komisyonun nasıl kurulduğunu ve komisyonda yer alan Azerbaycanlı kardeşlerimiz hakkındaki görüşlerini ve bu konuda varsa önerilerini almak olduğunu belirtti.

Komisyonun kuruluş amacı, idari yapısı ve 34 ülkeden katılanlarla birlikte sayısı, bünyesinde oluşturduğu kurullar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı listeyi Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim’e takdim eden Prof. Dr. Altan, üyelerin Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından da değerlendirilmesini istedi. Prof. Dr. Bayram Altan, komisyon listesini, Azerbaycan Devleti’nden gelecek bilgilerden sonra nihai şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını ifade etti.

KASSAK Başkan Vekili Prof. Dr. Bayram Altan, komisyonla ilgili ziyaretlerin devam edeceğini, 26.05.2021 tarihinde; Karabağ’da incelemelerde bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

ORTAK ACI

Yılların bilgi birikimine ve deneyimine sahip olan emekli Diplomat, Türkiye Cumhuriyeti E. Büyükelçisi ve KASSAK Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Kılıç da, Karabağ’da yapılan katliamın iki devlet tek millet olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak acısı olduğunu, bu vahşetin dünya kamuoyuna bütün bilgi, belge ve görselleriyle duyurulması gerektiğini söyledi.

Daha sonra Komisyon Başkan Yardımcısı Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç ve Hukuk Kurulu Üyesi Selahattin Çaylak da komisyonun hedefleri ile ilgili görüşlerini ve düşüncelerini ve çalışma sonuçlanıncaya kadar yapacaklarını dile getirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, komisyonun kurulmasından duyduğu memnuniyetini belirttikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti olarak bu iki devletin birlikte olmasının lüks değil mecburiyet olduğunu, kurulan komisyonla ilgili ellerinden gelen desteği vereceklerini, üyelerin kendileri tarafından değerlendirilip bilgi verileceğini, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile görüşeceğini ve Bakanlık aracılığı ile de konunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e arz edileceğini bildirdi.

Samimiyet ve dostluk havası içinde geçen ziyaretin taraflarca çok faydalı olduğu belirtildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)