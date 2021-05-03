İngiltere’de Yaz Okulu Eğitimi Avantajları

İngiltere yaz okulu, yaz tatillerini daha iyi değerlendirmek isteyen öğrencilerin merak ettiği bir programdır. İngiltere yaz okulu sayesinde, dil eğitimi alıp dilinizi geliştirebilir ve yaz kampı programlarına katılabilirsiniz.

Yabancı dilinizi en iyi o ülke şartlarında geliştirebilirsiniz. İngilizce’yi en iyi öğrenebileceğiniz ülke İngiltere’dir. İngiltere yaz okulu fırsatlarından yararlanarak dilinizi çok kısa bir zamanda geliştirebilirsiniz. İngiltere’de bulunan yaz okulları eğlenceli ve eğitici bir şekilde hizmet verirler. Dünyanın dört bir yanından farklı dillere mensup insanlarla tanışıp, dil öğrenme konusunda özgüveninizi kazanabilirsiniz. İngiltere yaz okulu eğitimini, lisans eğitimi gibi düşünmeyin. Tamamen daha rahat bir ortamda gerçekleşir. Yaz kampı sayesinde, daha fazla insan tanıyarak pratik yapma şansına sahip olursunuz.

İngiltere Yaz Okulu Fiyatları

İngiltere yaz okulu fiyatları, başvuracağınız programa ve yaz kampı seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Bu durumdan ötürü kesin bir fiyat söylememiz mümkün değildir. Güncel fiyatlara, başvurmak istediğiniz okulların web sitesinden veya Edukas’ın danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz.

İngiltere’de yaz okulları, ülkenin pek çok bölgesine yayılmış durumdadır. İngiltere’de dilediğiniz şehri seçip yaz tatilinizi kaliteli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaz okullarında eğitim programları genellikle geziler ve derslerden oluşuyor. Dersler ve gezilerde haftalık en az 20 saatlik İngilizce eğitimi veriliyor.

İngiltere’de Yaz Kampı

İngiltere yaz kampında kendi yaşıtınız ve seviyenizdeki insanlarla beraber eğlenceli vakitler geçirirken İngilizce’nizi geliştirebilirsiniz. Sınıflar, maksimum 15 kişiden oluşmaktadır. Yaz kampının ilk günü yapılan belirleme sınavına göre herkes kendi seviyesinde bir sınıfa yerleştirilir. Dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle pratik yapabileceğiniz bu eşsiz ortamda, sizin için özenle hazırlanmış programlara katılabileceksiniz. İngiltere yaz kampında öğrenciler için; geziler, sanat, spor, yarışma ve eğlence gibi pek çok alanda aktiviteler gerçekleştirilir.

İngiltere’de yaz kampına katılarak, hafta sonları gerçekleştirilen gezilerde şehrin tarihi güzelliklerini de tanıma şansı yakalayabileceksiniz. Yaz kamplarında ve okullarında hafta sonları öğrencilerin şehri daha iyi tanıyabilmesi adına uzun geziler de gerçekleştirilir. Tüm geziler, kamp ve okul süreci uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Eğer sizler de yaz tatilinizi daha verimli geçirmek ve İngilizce’nizi geliştirmek istiyorsanız hemen Edukas’la iletişime geçin! Edukas’ın sunduğu profesyonel eğitim danışmanlığı sayesinde, yurt dışındaki hayallerinizi gerçekleştirmeniz artık çok kolay! İngiltere’de yaz okulu ve kamplarına başvurunuzu yapabilmek için geç kalmadan Edukas ile iletişime geçin!

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Kaynak : https://edukas.com.tr/blog/ingilterede-yaz-okulu-egitimi-avantajlari/

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