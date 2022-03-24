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İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak

İstanbul’un ‘2036 Olimpiyat Oyunları’ ve ‘Paralimpik Oyunları’na talip olduğu irade beyanını 13 Temmuz 2021’de açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda İsviçre’nin Lozan kentinde bir dizi temasta bulundu. İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile görüşmesi sonrasında, “Bu önemli bir yolculuk. Kesinlikle İstanbul'un her koşulda kazanacağı bir yolculuk. Hepimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

24 Mart 2022 Perşembe 19:02
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
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Lozan’da IOC Başkanı’yla görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma talebi kapsamında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC üyesi Uğur Erdener’in de katıldığı görüşme, IOC’nin merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi. Görüşme öncesinde IOC Müzesi’ni gezen İmamoğlu, konuyla ilgili ilk değerlendirmesini de müze binasına yakın bir noktada yanan olimpiyat ateşi önünde yaptı. “Olimpiyat ateşini inşallah 2036’da İstanbul'da yakmak istiyoruz. Ve bu hedef doğrultusunda bugün Lozan'dayız. Lozan’da aslında ilk adımı atıyoruz 2036’yla ilgili” diyen İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner - Lozan / İsviçre 

“OLİMPİYATLARI İSTİYORUZ; BAŞARACAĞIZ”

“Bu adım; İstanbul şehri adına, İstanbul'un 16 milyon insanı adına, 85 milyon Türk milleti adına bir adım. Milletçe bu işi başarmamız gerektiğini biliyoruz. Olimpiyat halkaları, dünyanın kucaklaşmasını simgeler. Dünyanın kucaklaşması için, milletçe en sıkı kucaklaşmaya da ihtiyacımız var. Bunu başardığımız takdirde, belki de tarihin en önemli olimpiyatını İstanbul'da yapacağız. Çünkü hiçbir olimpiyatta, iki kıtada birden olimpiyat oyunlarını düzenlemek mümkün değil. İlk defa bir Müslüman ülkenin olimpiyatları düzenlemesi noktasında, İstanbul çok önemli bir adım. Biz, adımını atıyoruz. O günlerde milletimize nasip olmasını, kısmet olmasını dileyerek bu adımı atıyoruz. Bundan sonraki her anını, sadece ben ve ekibim değil, İstanbul halkı ve bütün idareciler, bütün siyasiler, Ankara'sından Edirne'sine, Kars'ına varıncaya kadar bütün Türkiye'nin takip etmesini diliyor ve istiyorum. Başaracağız.”

TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

IOC Başkanı Bach ile yaklaşık 1,5 saat süren bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, görüşme sonrasında, “Sayın Bach’la çok verimli, deneyimlerin paylaşılacağı, açık diyaloğun olacağı ve İstanbul'un bu yolculuğuyla ilgili hem İstanbul'un geçmiş deneyimleriyle ilgili bizde bulunan bilgiler hem IOC’nin yolculuğu, bugünden sonraki adaylarla ilgili süreçlerin tarifini de içine alacağı süreci başlatmış olduk. Çok değerli, çok paylaşımcı, karşılık çok samimi bir diyalogla geçtiğini ifade edebilirim. Bu önemli bir yolculuk. Kesinlikle İstanbul'un her koşulda kazanacağı bir yolculuk. Hepimize hayırlı olsun. IOC yönetimine, Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Erdener’e yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

LOZAN BELEDİYE BAŞKANIYLA DA GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu, 13 Temmuz 2021’de “İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı”nı açıklamış, kentin “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları”na talip olduğunu açıklayan irade beyanını ortaya koymuştu. İmamoğlu, IOC Başkanı Bach’la randevusu öncesinde, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod’la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 24.03.2022 19:02
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