İhracatçı firmalara zorluk çıkaran Uyum görevlilerinin yasalara uymayan keyfi hareketleri, Ekonomiye büyük zaralar veriyor

Demsa Holding yönetim Kurulu Başkanı Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, İhracatçılara keyfi sebepler ile zorluklar çıkaran, banka ve bankaların özellikle dış ilişkiler birimi ile uyum biriminde çalışan bazı çalışanların, keyfi sebeplerle firmalara çıkardıkları zorluklar ile ülke ekonomisine ve ihracata büyük zararlar verdiklerine dair iş dünyasının, şikâyetlerinin araştırılması için Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’a seslendi.

Firmalara, keyfi zorluklar çıkaran bankalara ağır cezalar verilmeli ve keyfi zorluklar çıkaran banka çalışanlarının iş akdi fes edilmelidir.

İhracatta yaşanan rekorların yanında bankaların keyfi uygulamalarında da rekorlar yaşandığının altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir; Özellikle bankaların dış ilişkiler biriminde çalışan bazı banka çalışanları ve bazı banka uyum çalışanlarının işgüzarlığı ve yasalara uymayan keyfi hareketlerinin firmaları sıkıntıya koyması, ekonomiye büyük zararlar verebilmektedir. Birçok köklü firma uzun süre aynı banka ile çalıştıkları halde, çalışma verileri arasında işlem hacimleri, çalışma alanları, çalışan sayıları, şirketin malvarlığı, şirketin marka değeri, ihracat veya ithalat verileri başta olmak üzere kısacası firmaların ilgili tüm evrak ve bilgileri mevcut olduğu halde keyfi yaklaşımlar sergileyen çalışanların veya bankaların yurt dışında çalıştığınız firmalar Rusya, Venezüella, ırak, İran veya Ukrayna gibi ülkeler ile çalışmakta denilerek firmaların Swift hesaplarını keyfi sebeplerle kapatılması başta olmak üzere evrak eksik, evraklarınızda düzenleme gerekli, hesabınız inceleniyor akabinde işlem yapabilirsiniz, bankamız sizinle çalışmak istemiyor, gelen paraya bloke konulmuş vb. sayısız keyfi temelli yaklaşım ile firmalara zorluklar çıkarılmasına dair şikâyetleri iş dünyasından duyduğumuz gibi şikâyet sitelerinde de her geçen gün yüzlerce şikâyet eklendiğini görmekteyiz. Firmalara, keyfi zorluklar çıkaran bankalara ağır cezalar verilmeli ve keyfi zorluklar çıkaran banka çalışanlarının iş akdi fes edilmelidir ’dedi.

Bazı Uyum görevlilerinin yasalara uymayan keyfi hareketleri, Ekonomiye büyük zaralar veriyor.

Yazar Demir, ’Bir banka veya banka çalışanı, kanunun emrettiği şekilde kanunlara harfiyen uyan firmalara, neden kanunun emrettiği şeklin dışında keyfi sebeplerle zorluklar çıkarır? Şeklindeki sorulara verilecek tek cevap, bu ülkeye ihanet etme manasından başka bir anlam yüklenemez. Malum ihanet şebekesi fetö terör örgütünün, ülkeye vermek istediği zararlar ve kullandıkları yöntemler düşünülerek özellikle bankaların dış ilişkiler birimi ve uyum biriminde çalışıp firmalara keyfi zorluklar çıkaran tüm çalışanların ve yakın çevrelerinin araştırılıp gereğinin yapılması, çok büyük bir öneme sahiptir. İş dünyasının her zaman yanında olan ve sorunlara çözüm üreten Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayip Erdoğan’dan ülkenin ekonomisine darbe vurmak isteyen bu yapılara fırsat verilmemesini bir iş insanı olarak talep ediyorum. ’dedi.