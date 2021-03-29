banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
455.804
DOLAR
8.1836
STERLİN
11.3882
EURO
9.6405
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Bahçelievlerspor Tarih Yazmaya Hazırlanıyor
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Son Dakika
Kentsel Dönüşüm Siyaset Üstü Değerlendirilmelidir
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet Dedi
Son Dakika
Kübra ve Salih Mutluluğa Evet...
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için ­dernekleşti...çarenin adı ÇAREDER
Son Dakika
Gönüllüler, çaresizlere çare olmak için...

Hollanda’da Şirket Nasıl Kurulur?

Hollanda’da şirket nasıl kurulur sorusu son dönemlerde en sık araştırılan sorulardan birisidir. Özellikle yurtdışına açılarak farklı yerlerde karlı yatırımlar yapmak isteyen yatırıcılar bu konuda fazlasıyla araştırma yapıyor. Ancak Hollanda’da şirket kurabilmek için bazı detaylara hâkim olmak gereklidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 20:45
Hollanda’da Şirket Nasıl Kurulur?
banner171

Hollanda’nın yerlisi olmayan ve orada kurulu bir düzeni bulunmayan yatırımcılar için burada şirket kurmak biraz fazla uğraşı gerektirse de aslında Hollanda’da şirket kurmak zor değildir. Bunun için de prosedürleri doğru adımlarla ve eksiksiz şekilde tamamlamak gereklidir.

Hollanda’da Şirket Kurmak İçin Hangi Yollar İzlenmeli?

Hollanda’da şirket kurmak konusunda araştırmasına öncelikle izlenecek yollardan başlamakta fayda var. Hollanda’da şirket kurmak için atılacak ilk adım şirket isminin Hollanda’da başka bir şirkette olup olmadığını araştırmaktır. Bunun içinde Ticaret Odası üzerinden sorgulama yapılmalıdır. Şirket ismi geçerli ise Ticaret Odası tarafından yatırımcıya sertifika verilir.

Sonraki adımda şirketi açacak olan yatırımcı bir banka hesabı açarak bu hesaba asgari sermaye tutarı yatırılır. Sonrasında kuruluş sözleşmesinin yapılması için hazırlanan kuruluş sözleşmesi, noter tarafından onaylanmalıdır. Tüm bu belge ve işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan belgeler onaylı şekilde Ticaret Odası’na tebliğ edilir. Ticaret Odası belgeleri inceledikten sonra şayet eksik yok ise aynı gün içerisinde yatırımcıya tescil numarası verir.

Sonraki aşamada şirketin kuruluşu Hollanda’nın resmi gazetesinde yayınlanır. Bu sırada yatırımcının şirket için vergi numarası alması şarttır. Bunun için de öncelikle yerel vergi kurumlarına tescil form ile birlikte gelir vergisi formunu da doldurup vermelidir. Bu formlarda şirketi kuran kurucuların, hissedarların ve diğer üyeleri tüm bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde yer almalıdır.

Tüm bu prosedürlerin ardından şirket kurulumu tamamlandığında son aşama olarak yatırımcının şirketin mali ve finans işlerini yürütebileceği muhasebe çalışanı ile anlaşması gereklidir.

Hollanda’da Şirket Kurmak İçin Oturma Ya da Çalışma İzni Gerekli mi?

Hollanda’da şirket kurma konusunda önemli ayrıntılardan birisi de oturma ya da çalışma iznidir. Hollanda’da şirket kurmak isteyen yatırımcılar, Hollanda vatandaşı olmak zorunda değildir. Bir avukat ile yatırımcı dünyanın her yerinden avukatı ile şirketinin tüm hukuki ve finansal işlerini yürütebilir.

Şayet yatırımcı Hollanda’da kurduğu şirketinin başında olmak isterse bu durumda Hollanda’nın yatırım yapmak isteyen şirket sahipleri için özel oluşturulmuş oturum izni prosedüründen faydalanılabilir. Bu özel oturum izni sayesinde Hollanda’da şirket kuran yatırımcıların oturum izni ve çalışma izni prosedürleri ile ayrıntılı uğraşmalarına gerek yoktur.

Kaynak: https://globaltrust.com.tr/hizmet/hollandada-sirket-kurma/

Son Güncelleme: 29.03.2021 20:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenistan'dan Türkiye'ye Girişimci Bir Kadın Öyküsü: Gülnara Ovezova
Türkmenistan'dan Türkiye'ye Girişimci Bir Kadın Öyküsü: Gülnara Ovezova
AB’de Turizm Yarıya İndi
AB’de Turizm Yarıya İndi
Prof. Tarhan'dan Kadınlar Gününe Anlamlı Mesaj
Prof. Tarhan'dan Kadınlar Gününe Anlamlı Mesaj
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi İçin Konuştu
İmamoğlu : İklim Uyum Zirvesi İçin Konuştu
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Almak İsteyenler Ne Yapmalı?
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169