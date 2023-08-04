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Hollanda Adalet Bakanlığının tahliye kararını verdiği Hüseyin Baybaşin,Türkiye'ye dönüyor
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Hollanda Adalet Bakanlığının tahliye kararını verdiği Hüseyin Baybaşin,Türkiye'ye dönüyor

1998 yılından beri Hollanda cezaevinde mahkum olan Hüseyin Baybaşin tahliye oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2023 Cuma 08:52
Hollanda Adalet Bakanlığının tahliye kararını verdiği Hüseyin Baybaşin,Türkiye'ye dönüyor
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Konuya ilişkin Özel Hukuk Danışmanı Dr. Hüseyin Demir, bir açıklamada bulundu.

Hüseyin Baybaşin tahliye oluyor.

Özel Hukuk Danışmanı Dr. Hüseyin Demir, bilindiği üzere Sn. Hüseyin Baybaşin, 25.yıldır hukuksuz olarak Hollanda cezaevinde rehin tutulmaktadır. Hukuksal hak mücadelesi sonucunda nihayet Hollanda Adalet bakanlığı tarafından tahliye kararı verildi.

Hüseyin Baybaşin, Türkiye'ye dönüyor

Hüseyin Baybaşin, 1998 martında Hollanda'da gözaltına alınmış ve yıllar süren yargılama sonu ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Özel Hukuk Danışmanı Dr. Hüseyin Demir,25.yıl hukuksuz olarak Hollanda cezaevinde rehin tutulan Sn. Hüseyin Baybaşin, Hollanda Adalet bakanlığı tarafından verilen tahliye kararı neticesinde, hak ettiği özgürlüğüne kavuşuyor ve Ailesinin isteği üzerine, tahliye sonrası Sn. Hüseyin Baybaşin, Türkiye'ye dönmeyi kararlaştırmıştır.

Diyarbakır ve İstanbul'da üst düzey güvenlikli özel evler hazırlandı.

Özel Hukuk Danışmanı Dr. Hüseyin Demir, Sn. Hüseyin Baybaşin’in Türkiye'ye dönme kararı alması neticesinde Diyarbakır ve İstanbul'da ailesi ile birlikte ikamet edeceği üst düzey korunaklı konutların hazırlanmaya başladığını kaydetti.

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