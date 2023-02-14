Gurbet Altay’ın Ülkemizde Sağlık Turizmindeki Başarısı

Bunun yanı sıra Sağlık Turizmi de son yıllarda hem önem kazanmaya hem de sık sık duyulmaya başlanmıştır. Örneğin 2019 yılında 3 milyar dolara ulaşan sağlık turizmi ivmesini her geçen yıllar artırmaya başlamıştır. Her ne kadar pandemi döneminde tüm dünya tüm çalışmalarına, hedeflerine bir ara verseler de pandemi sonrası büyük bir hızla devam etmeye başlamışlardır.

Pandemiye rağmen 2020 yılında ilkemiz 2.5 milyar dolar ciro ile yılı kapattı. Yine 2020 yılında sadece saç ekim ciroları 1.3. milyar dolar olmuştur. Tüm dünyada süre gelen pandemi bazı sektörlerin önemini daha da artırmıştır. Tüm dünya adeta evlerine kapanırken ülkemize 2020 yılında en çok hasta Avrupa’dan geldi. Özellikle Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika’dan gelen hastalar ilk sıraları aldı. Yine İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerden gelenlerde estetikte Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında yerini aldı. Sağlık Turizm gerek sağlık harcamaları gerekse de turizm harcamaları ile çift avantaj sağlamaktadır. Sağlık Turizmi Türkiye’nin yeni rotası Asya kıtası oldu.

Yıllara göre baktığımızda 2021 yılında 511.923 dolar olan sağlı turizmi ciromuz 2014 yılında 956.037 dolar ve 2018 yılında 1 milyar doları aşmıştır. Aynı şekilde 2018 yılında 216.229 sağlık turizmi için gelen turist sayısı iken 2018 551.267 kişiye çıkmıştır. Her geçen yıllar ivme artarak devam etmektedir.

Ülkemize veya diğer ilkeler sağlık turizmi gelen kişiler başka bir tabirle seyahat eden kişiler fiziksel görünümünü halini değiştirmek amacıyla estetik operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavisi, rehabilitasyon ve saç ekim gibi durumları için gelmektedirler. Dolayısıyla ülkemizde doktorlarımızın uzmanlarımızın bu konularda iyi olmaları ülkemizi daha cazip hale getirmektedir.

Ülkemizde ya da dünyada neden sağlık turizmi?

Çünkü;

-Gelen hastaların yanında ya da kendileri ülkeye döviz bıraktıkları için,

-Birçok yeni mesleklerde istihdam alanları açılacağı için,

-İstihdamda kalite artacağı için

-Şehirlere ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayacağı için,

-Kış gibi, doğa gibi, inanç ve kültür turizm çeşitlerine alternatif olduğu için,

-Sağlık turizminde tercih edilen ülkelerin prestij açısından öne çıkacağı için,

ve tabii ki bacasız bir fabrika olduğu için sağlık turizmine çok ama çok önem verilmelidir.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yapılan estetik, saç ekimindeki artış geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Her geçen yıl artarak devam eden ve devam edecek olan sağlık turizmi stratejileri belirlenmeli gerek yaşlı/engelli bakımı gerek medikal turizm gerekse de termal sağlık turizm ile ilgili detaylı kapsamlı ev sürdürülebilir projeler hazırlanmalıdır.

Tabii ki bu kadar güzel çalışmalar yapılırken işin olumsuz yönlerini de düşünmek gerekir. Her şeyde olduğu gibi sağlık turizminde de merdiven altı tabir ettiğimiz işin ehli olmayan kişi ya da kuruluşlarda çıkacaktır. Bunun da önüne geçmenin en iyi yolu sosyal medya gibi hasta şikayetleri gibi donelerle takip edip devletin müdahale etmesidir. Böylece işini iyi yapanlarda korunmuş olur.

Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak adına sağlık turizminde dünyanın en iyisi olmamak için hiçbir sebep yoktur. Yeter ki imkan verilsin ve iyi olanların hakları korunsun. Tıp açısından doktor ve uzmanlarımızın başarısı asla tartışılamaz. Her şey hazırken bize de düşen ülkemizi her yerde tanıtmak ve anlatmaktır.

Öğr. Gör. Gurbet ALTAY

Sağlık Turizmi Yönetim Danışmanı

www.gurbetaltay.com

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WhatsApp: +90 532 292 77 83

Gurbet ALTAY Kimdir?

1968 yılından Almanya doğumlu olan Gurbet Altay aslen Zonguldaklıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Altay uzun yıllardan beri özel ve kamu kurumlarına iletişim eğitimleri vermekte ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır. 2019 yılından itibaren Sağlık Turizmi sektöründe çalışmakta olup Sağlık Turizmi eğitimleri vermektedir. Halen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi yapmakta, birçok Sivil Toplum Kuruluşlarından liderlik yapmakta ve Sağlık Turizminde Strateji ve Marka danışmanlığı yapmaktadır.