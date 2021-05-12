Eğitim Mil-Sen İstanbul İl Başkanlığından İsrail’e Kınama

Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını engelleyen ve ibâdet yerlerinin harap olmasına çalışandan daha zâlim kim olabilir! Böylelerinin, oralara korku içinde girmekten başka bir hakkı olamaz. Onlara dünyada bir rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır.

(Bakara, 114)

Kudüs tüm insanlığın, tüm inananların ruhudur.

Kudüs iyiliğin kötülükten ayrıldığı çizgidir.

Kudüs Hakk batıl savaşının menzilidir.

Kudüs kendi peygamberinin, kendi milletinin bile canını hiçe sayan bir grup batıl siyonistin kirletemeyeceği bir kutsaldır.

Kudüs insanlık sınavıdır. Yüreğinde bu hissi taşımayan, insan olmaktan çok uzakta kalmış demektir.

DİRENEN KUDÜS NÖBETÇİLERİNE

SELAM OLSUN!