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Eğitim Mil-Sen İstanbul İl Başkanlığından İsrail’e Kınama

Eğitim Mil-Sen İstanbul İl Başkanı Yeşim Kuyumcu İsrail'in Kadir Gecesi Mescid - i Aksa' ya yaptığı saldırı ve bir çok Filistinli vatandaşı şehit etmesinden sonra yaptığı basın açıklaması ile İsrail'i kınadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02
Eğitim Mil-Sen İstanbul İl Başkanlığından İsrail’e Kınama
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Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını engelleyen ve ibâdet yerlerinin harap olmasına çalışandan daha zâlim kim olabilir! Böylelerinin, oralara korku içinde girmekten başka bir hakkı olamaz. Onlara dünyada bir rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır.

(Bakara, 114)

Kudüs tüm insanlığın, tüm inananların ruhudur.

Kudüs iyiliğin kötülükten ayrıldığı çizgidir.

Kudüs Hakk batıl savaşının menzilidir.

Kudüs kendi peygamberinin, kendi milletinin bile canını hiçe sayan bir grup batıl siyonistin kirletemeyeceği bir kutsaldır.

Kudüs insanlık sınavıdır. Yüreğinde bu hissi taşımayan, insan olmaktan çok uzakta kalmış demektir.

DİRENEN KUDÜS NÖBETÇİLERİNE

SELAM OLSUN!

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