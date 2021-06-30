banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1368
ALTIN
490.867
DOLAR
8.6788
STERLİN
12.0430
EURO
10.3165
TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla Başlar !
TGB: Vatanı Korumak Çocukları Korumakla...
Babacan'dan Danıştay'a ‘İstanbul Sözleşmesi’ Çağrısı!'
Babacan'dan Danıştay'a ‘İstanbul Sözleşmesi’ Çağrısı!'
Hançerli Verdiği Sözü Tuttu : Yeşilkent'in İmar Sorunu İBB Meclisi'nde
Hançerli Verdiği Sözü Tuttu :...
İmamoğlu: “300 Milyon Tl'yi Aşkın Katkımız Oldu; 1 Temmuz'da Duracağız”
İmamoğlu: “300 Milyon Tl'yi Aşkın...

Dünyayı Koşarak Turlayan LEAUTEY İstanbul'dan Geçti

Fransız koşucu Marie Leautey, 6 Aralık 2019'da Avrupa'nın en batı noktası olan Portekiz’deki Roca Burnu’ndan başladığı dünya turu kapsamında 16 Haziran 2021'de Yunanistan'dan Türkiye'ye koşarak giriş yaptı. İki yıl sürecek bir dünya turu planlayan 43 yaşındaki Marie Leautey, macerasının 445. gününde İstanbul'da Avcılar - Fatih güzergahını koştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:18
Dünyayı Koşarak Turlayan LEAUTEY İstanbul'dan Geçti
banner171

Hayata geçirdiği organizasyonlarla koşu dünyasının yakından takip ettiği Spor İstanbul da Marie Leautey'e destek verdi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, 24 Haziran Perşembe günü Küçük Ayasofya’da başlayıp Taksim’de sona eren güzergahta Marie Leautey ile birlikte 10 km koştu. Leautey’in çok zor bir iş başardığını belirten İ. Renay Onur, Leautey’i 7 Kasım 2021’de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu’na davet etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner
Marie Leautey’in Küçük Ayasofya’da başlayan parkuru Fransız Sarayı’nda noktalandı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey’i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi.
4 KITA 23 ÜLKE
23 bin km’nin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turuna çıkan Leautey, bu tur kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek. 
Video: https://we.tl/t-QHqbJpcmu4

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkçimento: “Dünya'nın En Ucuz Çimentosu Türkiye'de”
Türkçimento: “Dünya'nın En Ucuz Çimentosu Türkiye'de”
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
AK PARTİ Neden İstanbul’un Temsili Fetih Kutlamalarını İptal Etti ?
AK PARTİ Neden İstanbul’un Temsili Fetih Kutlamalarını İptal Etti ?
Artık 300 milyonluk Türk Dünyası var
Artık 300 milyonluk Türk Dünyası var
Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov
Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169