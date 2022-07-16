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Dünyanın En İyi Şehirleri Belli Oldu

Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 listesi açıklanırken, 53 şehrin yer aldığı veride Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı. Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan anket sonuçları ile hazırlanırken, restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak hazırlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:54
Dünyanın En İyi Şehirleri Belli Oldu
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Ajans Press’in, Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporu belli oldu. Böylelikle 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul girebilirken, 50. sırada yer aldığı görüldü. Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan anket sonuçları ile hazırlanırken, restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak hazırlandı. Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi şehirler ise sırasıyla şu şekilde oldu; Edinburgh (İskoçya) ,Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).

Medya takip kurumu Ajans Press, dünya listelerine giren ve kültürel mirası büyük megakent İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu yıl İstanbul ile alakalı 1,5 milyona yakın haber çıktığı kaydedildi. İstanbul, turizm, tarih, kültürel aktivitelerle oldukça adından söz ettirirken, diğer yandan ulaşım ücretleri, kira, trafik ve hayat pahalılığı gibi farklı konularla da medyada yer aldı.

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