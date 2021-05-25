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Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov
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Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş...

Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov

Dünyada 200 ülkeye seyahat eden ve dünya çapında profesyonel gezginlerin resmi sıralama listesinde yer alan tek Azerbaycanlı gezgin ve iş adamı Mehraj Mahmudov. Paylaştığı fotoğraflar ve bilgilerle bizi adeta dünyanın en ücra ülkelerine götüren Mehraj Mahmudov ile tanışmaya karar verdik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mayıs 2021 Salı 16:02
Dünyada 200 ülkeye seyahat etmiş bir Azerbaycanlı gezgin Mehraj Mahmudov
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İlk ziyareti Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bir Alman öğrenci arkadaşının daveti üzerine oldu. Daha sonra diğer ülkelere yol açıldı. Böylece seyahat, hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Kuzey Kutbu gezisi sırasında, Arktik Okyanusu'nda bile yüzdü. Herkesin 3 metrelik buzun kırılmasından sonra ortaya çıkan buz gibi suda yüzecek kadar şanslı olmadığını söylüyor.

Yolcu ekvatoru 25 kez geçti. Şimdiye kadar 5.000 uçuş yaptı. Antarktika'ya kadar gitti.

Mehraj Mahmudov aşırı bölgelere seyahat etmeyi tercih ediyor. Azerbaycan bayrağını gittiği her yere diktiğini söylüyor. Hatta Kuzey Kutbu'na giden bir nükleer buz kırıcıya Azerbaycan bayrağını astı.

Dünyanın 200 ülkesini ziyaret eden Mehraj Mahmudov, birkaç yıl içinde tüm ülkelere ayak basmış olucak

Mehraj Mahmudov 26 Mart 2021'de “Travellers Century Club” tarafından "Gold Membership Card" ile ödüllendirildi. Sadece dünya çapında 200'den fazla ülkeye seyahat etmiş kişilere verilir.

Mehraj Mahmudov'un Grönland gezisi

Mehraj Mahmudov'un Machu Picchu gezisi

Mehraj Mahmudov'un Pyongyang, Kuzey Kore gezisi 2015

Antarctic Peninsula, Antarctica

Kamçatka, Rusya

Leptis Magna, Libya 2020

Nigeria

Paskalya Adası

Palmyra, Suriya 2020

Galapagos Island (Ecuador -2011)

Son Güncelleme: 25.05.2021 16:59
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