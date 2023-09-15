Dünya Kızıl Panda Günü kutlanıyor

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde ziyaretçilerini ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Dünya Kızıl Panda Günü’nü unutmuyor.

Bugün bulunduğu tüm ülkelerde koruma altında bulunan ve 1996 yılında IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından tehdit altındaki türler listesine eklenen kızıl panda, yaban hayatta 2.500 bireyden az kaldığı tahmin ediliyor. Bu nedenle kızıl pandaları korumak ve farkındalık yaratmak adına dünya çapında Eylül ayının üçüncü Cumartesi, “Kızıl Panda Günü” olarak kutlanıyor.

Red Panda Network’ün çalışmalarını destekleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Nepal’in doğusundaki kızıl panda habitatına 137.550 ağaç dikerek doğal yaşam alanların genişlemesine katkı sağladı.

EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) ile iş birliği sonucu 2014 ve 2018 yıllarında Türkiye’nin ilk kızıl panda çifti, üreme programı kapsamında FYZoo‘ya gelerek burada ailesini büyüttü. Geçtiğimiz günlerde kızıl panda ailesine katılan yavru pandayla ailesi büyüyen kızıl pandaların günü 16 Eylül Cumartesi günü FYZoo’da kutlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Kızıl Panda Günü’ne özel tasarım atölyesi

FYZoo, 16 Eylül Cumartesi günü kutlanacak olan Kızıl Panda Günü’ne özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Özel hazırlanan eğitim modülüyle çocuklara kızıl pandaların dünyası anlatılarak, çocukların kızıl pandalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Aynı zamanda çocuklara özel hazırlanan infografik broşürler de çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacak.

Kızıl pandalar özelinde hazırlanan atölye çalışmasında ise panda figürlü kalemlik ve yüz boyama gerçekleştirilecek.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hakkında:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca'da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.

Ex-situ koruma programlarında tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmaktadır. Bu amaçla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda 26’si kritik seviyede ve 6’sı Anadolu türü olmak üzere toplamda 42 nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türü koruma altına alınmıştır.

In-situ koruma programları ise tehlike altındaki türleri, doğada karşılaştıkları çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmalarıdır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, bu kapsamda, tehdit altında bulunan Baringo Zürafası, Hint gergedanı, Afrika pengueni, Kızıl panda, Boynuzlu kuşlar ve Boz ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)