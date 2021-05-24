DEVA'LI Yeneroğlu Peynir İthaline dikkat Çekti

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun Ticaret Bakanlığı’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

“22.08.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre Venezuela’da sıfır gümrük vergisiyle “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları” ithal edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Venezuela’nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nce verilen ülkede şap hastalığının olmadığına dair sertifikası yoktur.

“Türkiye’de yüzlerce çeşit peynir üretilmesine rağmen nakliyesi sırasında soğuk zincirinin bozulması ihtimali bulunan kuş uçuşu 10.500 kilometre ötedeki Venezuela’dan sıfır gümrük vergisiyle peynir ithaline imkân verilmesi soru işaretleri doğurmuştur.

Bu bağlamda;

1- Venezuela’dan taze peynir, eritme peynir ve diğer tür peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir?

2- Peynir ithalinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden sonra Venezuela’dan kaç ton peynir ithal edilmiştir?

3- Venezuela’dan ithal edilen peynirler hangi gümrük kapılarından Türkiye’ye girmiştir?

4- Hangi şirketler Venezuela’dan peynir ithal etmiştir?

5- İthal edilen peynirlerin kilogram başına maliyetleri nedir?

6- İthal edilen peynirler nerede ve kilogramı kaç liraya satılmıştır?”