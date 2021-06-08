Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...

İSTANBUL TİMES YAYIN GRUBU OLARAK 2008 İSTANBUL SEL FELAKETİNDEN BU YANA SAHİLLERE,DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN ALANLARINA İMAR VERMEYİN DİYE HAYKIRDIK…

Yayın grubu olarak hem görsel hem de yazılı haberler yaparak TOKİ’yi, Emlak Konut’u uygun olmayan yerlerde imar izni veren belediyeleri ve proje sahipleri firmaları eleştiren haberler yaptık.

Ataköy sahilini perişan eden Kuzu Grup’un Sea Pearl Projesini ve onun yanı başında yapılan Haytt Regancy Otel ve diğer yapıların acilen yıkılıp Ataköy sahilinin 2002 öncesine çekilmesi gerektiğini ifade eden sayısız haber ve video yaptık.

Kimi firma sahipleri bizi ölümle tehdit etti. Kimi de akla hayale gelmeyen iddialarla davalar açtılar.Ülkede henüz yargıçlar varmış ki açılan bütün davaları kaybettiler. Evet davaları kaybettiler ama paranın gücü ver arkalarındaki siyasi güçten dolayı ne yazık ki daha temel atılmadan karşı çıktığımız bir çok proje zaman zaman mahkeme kararları ile durdurulmuş olsa da görülmeyen bir devreye girerek bir başka mahkeme yeniden inşaata başlama kararı verdi.

BUGÜN MARMARA DENİZİNDE YAŞANAN MÜSİLAJ VEYA DİĞER ADI İLE DENİZ SALYASI BAŞTA OLMAK ÜZERE YAŞANAN VE YAŞAYACAĞIMIZ FELAKETLERDEN SON YILLARDA VERİLEN İMARLARIN ETKİLİ OLMADIĞINI KİMSE SÖYLEYEMEZ…

İnsanların havasını keserseniz, ayağını basacağı toprağını yok ederseniz gıdalarını GDO’lu yaparsanız özetle daha çok para kazanmak adına ahlaki ve insani değerleri göz ardı ederseniz Kanser başta olmak üzere adı sanı duyulmayan hastalıklara maruz kalacağımız tahmin etmek hiç de zor değil.

ERDOĞAN:CHP DEMEK ÇÖP ÇUKUR,DEMEKTİR DİYOR AMA YA AK PARTİ DEMEK NE DEMEK ?

Evet CHP’nin 1989’da İBB’ de yönetimde olduğu zaman sendikal haklarını almak için İstanbul’da iş bırakma eylemi yapan 4 CHP’li İlçe belediye çalışanların çöpleri toplamalarından dolayı Eminönü başta olmak üzere çöp yığınlarını görmüştük.

Bu doğru ve CHP’de 25 yıldır İstanbul’da seçimi kazanamayarak cezasını çekti. Grevler bitti çöpler toplandı. Ak Parti 2020’de iktidar olduğu zaman çukurları kapatıp sorunlar çözüldü.

PEKİ HANGİ HÜKÜMET GELİRSE GELSİN 2002’DEN SONRA İMAR VERİLEN SAHİLLERE,DERE YATAKLARINA İMAR VERİLEN BİNALAR NASIL YIKILACAK ?

KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE İSTANBUL’DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER VEYA İMPARATORLUKLAR:

1-Antik Yunan Şehir Devleti M.Ö. 669 - M.Ö. 196 Toplamda473 Sene

2-Roma İmparatorluğu M.Ö.196 - M.S. 395 Toplamda 199 Sene

İmparatorluğu M.S. 395 – M.S. 1204 Toplamda 809 Sene

4-Latin İmparatorLuğu M.S. 1204 - M.S. 1261 Toplamda 57 Sene

5-Bizans İmparatorluğu (2.) M.S. 1204 – M.S. 1453 Toplamda 249 Sene

6-Osmanlı Devleti M.S.1453 - M.S. 1918 Toplamda 465 Sene

Osmanlı Devleti 29 Mayıs 1453’ den 13 Kasım 1918’e kadar toplam kesintsiz bir şekilde

tam 465 sene İstanbul’da adil bir hüküm sürdü.

7-İhtilaf Devletleri(İşgal) M.S.1918 – M.S.1923 Toplamda 5 Seneye yakın

İhtilaf Devlerinin İstanbul işgali 13 Kasım 1918’de başladı ve 6 Ekim 1923 de son buldu

bu da toplamda 4 sene 10 ay 24 güne denk geliyor.

8-Türkiye Cumhuriyeti 6 Ekim M.S.1923 - M.S.2002 Toplamda 79 sene

Görüldüğü gibi 1923’ den 3 Kasım 2002 tarihine kadar yani Ak Parti’den önce geçen 79 yılda

ülkemizde 57 tane hükümet kurulmuş...

Ülkemiz bazen bir CENT’e bile muhtaç olmuş ancak hiç bir hükümet sahilleri,dere yataklarını ve taşkın alanlarını imar’a açmak bir yana aklında dahi geçirmezken ne yazık ki Erdoğan’ın 21 Ekim 2017’de katıldığı bir toplantıda basının önünde BİZ İSTANBUL’A İHANET ETTİK HALEN DE EDİYORUZ Dediği bir dönem de hiçbir muhalefet partisinin bu konuda sert ve halkın yüreğine su serpen açıklamalar yapmasını anlamıyoruz.

Özetle yukarıda kronolojik olarak İstanbul’da hüküm süren devlet ve imparatorlukların 2002’ye kadar geçen 2.670 sende hiçbirisi Ataköy sahiline,Zeytinburnu sahiline ve basın Ekspres yolunda ki dere yatağına imar vermiştir.

İşin garip tarafı Erdoğan iktidar olduğu ve İstanbul’a ihanet ettiğini canlı yayında ikrar ettiği halde ana muhalefet ve diğer partilerin bu ihanetleri gündemlerine almamaları da manidar değil mi ?

Daha İstanbul’a ne kadar,ihanet edeceğiz ?

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)