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Davutoğlu Cuma günü Bursa’ya gidiyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu son bir yıl içerisinde üç kez ziyaret ettiği Bursa’ya bu kez partisinin İnegöl İlçe Başkanlığı binasını hizmete açmak için gidiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 17:26
Davutoğlu Cuma günü Bursa’ya gidiyor
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Son ziyaretinde Şehreküstü ve Çarşı mevkiinde esnaf ziyaretleri yapıp Ulu Camide Cuma namazını kılan Davutoğlu, bu ziyaretinde ise İnegöl OSB Sanayi Camisini tercih edecek. Cuma namazı ardından İnegöl OSB içerisinde faaliyet gösteren Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelecek olan Davutoğlu, buradaki programın ardından İnegöl Park caddesinde bulunan partisinin İnegöl İlçe başkanlığının açılışını gerçekleştirecek ve burada bulunan topluluğa hitap edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Bursa Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun bu ziyaret ve toplantı programlarının Bursa’nın diğer merkezi ilçelerini de kapsayacak şekilde devam edeceğini ve İnegöl programına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterileceği kanaatinde olduğunu söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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