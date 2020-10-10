Çiğdem “GROUP”ABD Ve Yunanistan’a da Açıldı

İŞ ADAMI CEMİL ERTUNÇ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Bizler 30 yıla yakın bir süredir İstanbul’un bir çok prestijli projesinde satış ve ve kiralama işi yapıyoruz.

Amerika Berleşik Devletleri,Yunanistan,İspanya ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde otel binası,Villa ve mağaza gibi gayrimenkuller başta olmak üzere emlak alanında ciddi yatırımlarımız var.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Türkiye’nin bir çok ili ve ilçesinde özellikle Zeytinburnu,Fatih,Antalya,Muğla (Bodrum,Fethiye) Aydın, (Marmaris) İzmir başta olmak üzere İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan bir çok prestijli projede satış ve kiralama işlerine aracılık ederek müşterilerimize önemli kazançlar elde etmelerine imkan sunuyoruz.

Gayrimenkul ve inşaat alanında nerede yapılan projeler değer kazanır,nerede yapılanlar pirim yapmaz konusunda yılların tecrübesi ile bizden fikir soran dostlarımızın daha alım yaparken kazanmalarını sağlıyoruz.

TÜRK KİMLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞI OLMAK İSTEYENLER BİZİMLE TEMASA GEÇSİN…

Çiğdem Group Yönetim Kurulu başkanı Cemil Ertunç konuşmasının devamında yeni başladıkları çalışmaları hakkında da bilgi verdi.”Gerek Türk vatandaşı gerekse de Avrupa Birliği vatandaşı olmak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye de ve Yunanistan’da 250 bin ABD dolarlık değerinden bir gayrimenkul edinmeleri halinde hem ülkemizin hem de Avrupa birliğinde rahat dolaşabilecekleri AB ülke kimliği edinebilirler.

Group olarak mülk alarak vatandaş olunması konusunda ülkemiz ve Yunanistan’da ülke hukukunu çok iyi bilen avukatlarımız ve gayrimenkul danışmalarımızın istişareler yaparak bize gelen müşterilerimizin doğru ve sağlıklı işler yapbilmeleri adına önemli bir kolaylık sağlıyoruz diyen Ertunç bu konuna yardıma ihtiyacı olan herkesin bizimle temasa geçmeleri yararlı olur diye fikir beyan etti.

ARTIK AMERİKA BİLEŞİK DEVLETLERİ VE BİR AB ÜLKESİ OLAN YUNAİSTAN’DA DA VARIZ

Amerika Birleşik Devlerine (ABD) ihracat yapacak şirketimizi de kurduk. Bundan sonra sürekli ABD olan ortağımız ile ülkemzide ürettiğimiz bir çok ürünü ABD ye ihracat ederek orada satışını yapacağız inşallah.

Diğer bir çalışmamzı de bir Avrupa Birliği Ülkesi olan Yunanistan’da 250 bin dolarlık gayrimenklul alanların bu ülke kimliğini alabilidklerini ifade eden Ertunç bir AB ülkesinde alınan vatandaşlık hakkı ile bütün Avrupa Birliği ülkelerini visesiz bir şekilde rahat ve özgür olarak seyahat edebilcekler. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan yatırımcıarın bizimle iletişime geçmmeleri halinde işleri çok sorunsuz ve kolay bir şekilde çözüme kavuşacak şeklinde konuştu.

ÇİĞDEM GROUP NELER İHRAÇ EDİYOR ?

Gıda – Şekerleme – Tekstil –Deri Ürünleri – Ayakkabı -Terlik -Enerji Santralleri bata olmak üzere ülkemizde üretilen bir çok ürünü dünyaya ihraç eden Gruo her geçn gün pazar alanlarını genişletiyor

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Telefon: 0212- 458 58 11 veya 0212- 416 16 09

GSM:0532-209 74 74

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



