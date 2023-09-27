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Başkent Kültür Yolu'nda Etkinlikler Dikkat Çekiyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Ankara durağı olan “Başkent Kültür Yolu Festivali” 1 Ekim’e kadar hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere doyumsuz bir kültür ve sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2023 Çarşamba 13:54
Başkent Kültür Yolu'nda Etkinlikler Dikkat Çekiyor
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PARİS, İSTANBUL, NİCE’E UZANAN SERGİ

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde sergilenen, Ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisinde ziyaretçiler İzer’in kübizmle başladığı sanat hayatı ve ilerleyen dönemlerindeki desenler ve soyut figürlerle devam eden eserlerini yakından inceleme fırsatı yakalıyor.

200 GENÇ SANATÇI 600 ESER

“Bu Günün Gençleri Yarının Sanatçıları” konseptli 17-27 yaş aralığındaki güzel sanatlar öğrenimi gören veya mezun, güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinin resim, heykel, seramik ve görsel iletişim dallarından, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunlarının eserlerinden oluşan “Fresh Ankara 2.Çağdaş Sanat Sergisi” Ankara Atatürk Kültür Merkezinde, festival sonuna kadar ziyarete açık.

İSTANBUL’DAN SONRA ANKARA’DA…

Maçka Sanat Galerisi’nin “Neredeyiz?” başlıklı sergisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliği ve ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi; insan ve kendi yarattığı nesneler dünyası olan kente dair bağları, İstanbul’dan sonra Ankara’da daha geniş bir sanatçı katılımıyla yeniden tartışmaya açarken, son 70 yılı kapsayacak şekilde anlamı değişen kent olgusunu odağına alıyor. Didem Çapa’nın küratörlüğünde hazırlanan “Neredeyiz?” sergisi; Akın Güreş, Ayşen Urfalıoğlu, Esra Carus, Fatih Kızılcan, Fırat Engin, Füreya Koral, Gönül Nuhoğlu, Güneş Çınar, Hakan Gündüz, Halit Demirel, İrfan Önürmen, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Nevzat Sayın, Oğuz Kaleli, Ömür Tokgöz, Rabia Seyhan, Rüçhan Şahinoğlu, Serhat

Kiraz, Setenay Alpsoy, Seyhun Topuz, Sidar Baki, Yunus Çermik ve Yusuf Murat Şen’in eserlerinden oluşuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

GEZİ ROTALARIYLA ANKARA TURLARI

7 camii, 3 türbe, 1 kilise ve 1 tapınaktan oluşan İnanç Rotası üzerinde, Ankara'nın tarihi katmanlarını ve çok kültürlü yapısını yansıtan dini mekanlar yer alıyor. İnanç Rotası turları festival süresince 30 kişilik gruplar halinde salı ve cumartesi günleri, saat 13.00'te Cenabi Ahmet Paşa Camii'nden başlayarak ziyaretçileri muhteşem bir yolculuğa çıkarıyor. Cumhuriyet Dönenimi Yapıları Rotası ise ziyaretçileri Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Binası'ndan başlayarak Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uzanan 24 farklı mekanda Cumhuriyet tarihinin izini sürüyor.

CHEIKH LO İLE CSO ADA ANKARA’DA AFRİKA RİTİMLERİ YÜKSELECEK

Afrika pop sahnesinin en özgün isimlerinden, Senegalli multi-enstrümanist müzisyen ve söz yazarı Cheikh Lo, 29 Eylül Cuma Akşamı CSO Ada Ankara’ya konuk oluyor. Festivalin en özgün gecelerinden biri olacak konserde; Afrika melodileri ve geleneksel Burkinabé müziğini Küba esintileri ile harmanlayan Lô; mbalax, reggae ve soukous etkilerinin bir karışımı olarak tanımlanan kendi tarzı ile sanatseverle buluşacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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