Avukat Asım Güven Batı Trakya Davasına Dikkat Çeken Bir Önerge Verdi

İŞTE O ÖNERGENİN İÇERİĞİ:

SAYIN BAŞKAN, SAYIN MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIM, SAYIN BASIN MENSUPLARI

29 Ocakta Batı Trakya davası açısından tarihi günlerden bir tanesini daha yaşadık.

29 Ocak dediğimizde insanlar ne anlıyor neden 29 Ocak Batı Trakya Milli Mücadele deyimini kullanıyoruz.

Ben kısaca zamanınızı çok fazla almadan duygu ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.

Bilindiği gibi 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfusların mübadelesine dair anlaşma gereğince Batı Trakya Türkleri Türkiye’nin garantörlüğünde Batı Trakya’da İstanbul Rumlarına karşılık Yunanistan’a azınlık olarak emanet edilmiş.

29 Ocak 2022 tarihinde 99. Yıldönümünü kutladığımız mübadelenin bakiyesi olarak Batı Trakya Türkleri halen Yunanistan’da Türklüğünü korumaya çalışan bir azınlıktır.

Batı Trakya’da Türk Azınlığı olarak yaşayan Türk azınlığı 1923 yılından beri Yunanistan sınırları içerisinde gerek Türkiye’nin garantörlüğü gerekse uluslararası kamuoyunun garantörlüğüne rağmen maalesef büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Bu sıkıntılar 1930 lu yıllardan itibaren sistematik olarak özellikle dönüm noktası olan birkaç olayla birlikte 80 li yıllarda hat safhaya çıkmıştır . Bu dönüm noktaları 1967 yılında Yunanistan askeri cuntanın iktidara gelmesi , 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ve 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasıydı .

Batı Trakya Türklerinin geçmişten bu yana yaşadıkları bu topraklardaki ; eğitim , müftülükler ve vakıflar konusunda olduğu gibi 60-70 yıllık , İskeçe Türk Birliği , Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği gibi sivil toplum kuruluşları isimlerinde ‘’Türk’’ kelimesinin geçiyor olması nedeniyle valilik kararıyla ile 3 tane önemli kuruluşun tabelalarındaki Türk kelimelerinin 1983 yılında kaldırılması ile başlatılan hukuki mücadele sürecinin 1987 yılında yunan yargısının valiliklerin bu kararlarını onaması ile birlikte Türk kelimesinin korunması amacıyla bu karara karşı başlatılan ilk ciddi tepki işte 1988 yılının 29 Ocağıdır.

Gümülcine ‘de sokaklara inen Batı Trakya Türkleri , biz burada Türk olarak vardık , var olmaya devam ettik ve var olamaya devam edeceğiz diyerek 10 binler olarak dağları ve tepeleri aşarak Gümülcine sokaklarında haykırdılar .

Ancak bu haykırışları duymak 2 yıl sonrasında 29 Ocak 1990 yılında yine aynı gün Yunanistan tarafından Gümülcine de Batı Trakya Türklerine ait 300 e yakın dükkanın talan edilmesi ile Batı Trakya Türkleri yine sokaklara dökülerek artık her yıl 29 Ocaklar milli mücadelenin dönüm noktası olarak anılmaya başlanmıştır.

Batı Trakya Türklerinin milli mücadelesinin 99. Yıl dönümünü kutlarken sayın belediye başkanımıza bir önerim olacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye’nin bir çok yerinde Doktor Sadık Ahmet adına ve anısına park ve caddelere Doktor Sadık Ahmet ismi verilmiştir. İlçemizde de Doktor Sadık Ahmet anısına Doktor Adil Emecan zamanında Telsiz ve Beştelsiz mahallelerini ayıran 100. Sokağa Doktor Sadık Ahmet adı verilmiştir.

Son zamanlarda Türkiye’nin bir çok kentinde İzmir , İzmit gibi kentlerde Batı Trakya Milli Mücadele Anıtları yapılmaktadır. İlçemizde de yoğun olarak Batı Trakya Türklerinin yaşıyor olması nedeniyle Batı Trakya Spor Kulübü ile Beştelsiz Spor Kulüpleri arasındaki boşluk alanda veya Doktor Sadık Ahmet Sokağı ile Balıklı Çırpıcı yolunun kesiştiği boşluk alanda , Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile işbirliği içerisinde Batı Trakya Milli Mücadele anıtı yapılmasını teklif etmekteyim.

Teklifimin başkanlık makamına havale edilmesini saygıyla arz ederim.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)