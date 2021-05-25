Artık 300 milyonluk Türk Dünyası var

KASSAK (Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu) Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, dünyanın dengesini değiştirebilecek 300 milyon nüfuslu Türk Birliği’nin olduğunu söyledi.

TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) ile TYGD (Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği “Türk Dünyası’nın Geleceğe Yolculuğu ” başlıklı konferansta Türk Birliği çalışmaları anlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Sena Aktürk

KASSAK Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç’ın konuk olduğu konferans, Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün moderatörlüğünde video sistemiyle gerçekleştirildi.

Hulusi Kılıç, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin yaklaşık 30 yıldan beri sürdürdükleri çalışmalarda önemli aşamalardan geçildiğini anlattı. “Türk Konseyi” ismiyle kurulan 300 milyon nüfuslu Türk Dünyası’nın birlikte hareket etmesinin mutluluk ve güven verici olduğuna dikkat çeken Kılıç, kurumsal yapıların oluşmasıyla ilişkilerin daha stratejik hal aldığını söyledi.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in katkısıyla kurulan Türk Konseyi’ni devlet başkanlarının temsil ettiğini belirten Kılıç, dönem başkanlığını Azerbaycan’ın yaptığı oluşuma Macaristan’ın katılmasının da çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türk Konseyi toplantısının 8. Zirvesinin Türkiye’de yapılacağını ve bu toplantıda isim değişikliğine gidilerek konseyin “Türk Devletleri Teşkilatı” adını alacağını vurgulayan Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, “Artık biz de Avrupa Birliği gibi bir yapıya kavuşuyoruz. Bu yapı bize daha güven, daha umut verecek.” dedi.

DOĞU TÜRKİSTAN SORUNU

Hulusi Kılıç, soru-cevap bölümünde gelen Doğu Türkistanlılara uygulanan Çin zulmü ile ilgili bir soru üzerine de, “Bu sorun kanayan bir yaramız. Doğu Türkistanlıların insan gibi yaşamalarını istiyoruz. Ancak Türkiye’nin tek başına çözeceği bir sorun değil. İkili ilişkilerde konuşuluyor. Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ancak bu sorun uluslararası girişimlerle çözüme kavuşturulabilir“ ifadesini kullandı.

SANATÇI AZERİN

KASSAK Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Büyükelçi Kılıç’ın daveti üzerine konferansa katılan Azerbaycanlı ünlü Sanatçı Azerin de, Türk Birliği’nin önemine değindi ve “Çırpınırdın Karadeniz” türküsünden küçük bir bölümü seslendirdi.

KASSAK Başkanı Salih Kurt ve KASSAK Araştırma Kurulu Başkanı, Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz da Türk Dünyası ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

TİNGADER Genel Sekreteri Hasan Sadi Kahyaoğlu’nun konuşmacı Hulusi Kılıç için yazdığı şiir, Emekli Müftü Halil Elitok’un ise şehit elçiler, güvenlik güçleri ve diğer görevliler için okuduğu Kuran-ı Kerim ve dua ile sona erdi.

Hasan Sadi Kahyaoğlu’nun yazdığı şiir şöyle:

DEVLETİ TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK ONUR

BEN GİDERSEM YERİME BİRİLERİ KONUR

AMA BİLİNİZKİ GÜZEL İLİŞKİLER SOĞUR VE DONUR

STRATEJİK MESLEKTİR BÜYÜKELÇİLİK

ELÇİYE ZAVAL YOKTUR DERLER BİLİRSİNİZ

DEVLETLERARASI HUKUKUK İÇİN ÇAĞRILINCA HESAP VERİRSİNİZ

DEVLETİN MAKSADIYLA KONUK DEVLETE NİYET VERİRSİNİZ

HER İNSANIN HARCI DEĞİLDİR BÜYÜKELÇİLİK

HER NE KADAR MONŞERLER SİLAHSÖRLER DESELERDE

O ÜLKEDEKİ BÜYÜKELÇİ SAYESİNDE TURİZM EKMEĞİ YESELERDE

BİR AN İÇİN VİCDANA GELİP HAKLIYMIŞ MESELELERDE

DEVLETLERİN UÇ BEYLERİDİR BÜYÜKELÇİLİK

ELÇİ SADECE AKTARMAZ AKTARILANI AYARLAR

SAYIN BÜYÜKELÇİYİ TEK KİŞİLİK DEVLET SAYARLAR

BAZEN HAKETMEDİKLERİ PROBLEMLERİ DAYARLAR

UZAKTAN HOŞ GÖRÜLÜR BÜYÜKELÇİLİK

LİDERİN SÖYLEDİĞİ TEK SÖZÜN HESABI ONDAN SORULUR

BAŞBAKANLIKLA CUMHURBAŞKANLIĞINCA GİDİP GELİP YORULUR

İSTENMEYEN ADAM OLUR ÜLKELERDEN KOVULUR

LİYAKATLİ İNSANLARIN HARCIDIR BÜYÜKELÇİLİK

DEVLETLER KIZIŞIRSA HEMEN GERİYE ÇAĞRILIR

BU DURUM İKİ DEVLET İÇİN ÇOK BAŞLARI AĞRITIR

BAZEN SONUÇ İTİBARİYLE ORTALIKLARI DAĞITIR

DİPLOMATİK MİSYONDUR BÜYÜKELÇİLİK

EN OLUMSUZ DEVLETTE EN PROBLEM ÜLKEDE

DEVLET ADABINI ANLATIR EN BİLİNMEZ SÜTREDE

HASSAS DENGE SANDALYE YADA BİR KULÜBEDE

DEVLET ADABINI SAVUNUR BÜYÜKELÇİLİK

BİLİRMİSİNİZ SADECE BAYRAĞI 3 KİŞİ TAŞIR

BİRİ CUMHURBAŞKANI BİRİ VALİ BİRİ BÜYÜKELDİR

KAYMAKAMLAR SADECE BAYRAMLARDA BİR TAŞIR

ONUR ABİDELERİDİR BÜYÜKELÇİLİK

EŞE DOSTA YANDAŞA VERİLECEK MAKAM DEĞİL

ŞAİBELERDEN KURTARILACAK KAÇILACAK MAKAM DEĞİL

DEVLET BÜYÜKEELÇİLERİ SAYISAL RAKAM DEĞİL

ADAMLIK GEREKTİRİR BÜYÜKELÇİLİK

SAYIN BÜYÜKELÇİM REŞADİŞYE’DE BİR YIL ÇALIŞTIM

BEREKETLİNİN SOĞUYUYLA BAYDARLIYA ALIŞTIM

CİMİTEKKE HASANŞEYH BOZCALIYA KARIŞTIM

DEVLET ADAMLIĞI GEREKTİRİR BÜYÜKELÇİLİK

ELÇİNİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLURMU DERLER

BÜYÜK LOKMA YEYİP BÜYÜK LAF EDERLER

ANLAŞILMAZLA TOPLAR YERLE BİR EDERLER

ŞAVAŞ STATEJİSTİDİR BÜYÜKELÇİLİK

VE BİLİRMİSİNİZ BÜYÜKELÇİLİK EMEKLİLİKTE DE KALIR

ÜLKELER ARASI HUKUKLAR MAZİSİ KENDİSİNDE SAKLANIR

ARAYA GİRERLER BAZEN PİSLİKLER PAKLANIR

İŞTE BU KADAR SORUMLUDUR BÜYÜKELÇİLİK

UÇAK DÜŞER GEMİ BATAR EVLER YANAR SIĞINMADIR

YABAN ELDEKİ AVUKATLIK BİR NEVİ SIĞINMADIR

ELDE EDİLEN BAŞARILARLA HAKLILIKLA ÖVÜNMEDİR

BU KADAR YÜKLÜDÜR SAYIN BÜYÜKELÇİLİK

HİÇBİR MAKAM DIŞARDA DEVLETİ SIRTINDA TAŞIMAZ

HAREKETLERİ DAVRANIŞI BİR DEVLETİ KAŞIMAZ

YANLIŞINDA DÜNYA KENDİSİNE HİÇ ACIMAZ

SIRAT KÖPRÜSÜNDEDİR BÜYÜKELÇİLİK

SADİ KARDEŞİNİZ TARİFLE ANLATMAYA ÇALIŞTI

TİNGADER KONUKLARINA ŞİİR YAZMAYA ALIŞTI

BAZEN ANTEN FREKANSLAR KARIŞTI

TÜM BİLGİLERİ MERKEZE İLETİR BÜYÜKELÇİLİK

SAYIN BÜYÜKELÇİM ŞÜKÜR ARAMIZDASIN

İNŞALLAH BİRLİKTE BİZİMLE YOL ALIRSIN

ÖNDERLİĞİNİZDE HİMAYENİZLE BİZLMERE EL VERİRSİN

SİZİN GİBİ OLMALIDIR BÜYÜKELÇİLİK

TİNGADER’İN PROFÖSÖRÜ BÜYÜKELÇİSİ PAŞASI OLDU

ANLIYORUMKİ BENİM MİYADIM ÇOKTAN DOLDU

YÜKSEK İSTİŞARE BİLİM KADIN KURULU DA ÖNEMLİ YOLDU

SAYGILARIN BÜYÜĞÜNÜ HAK EDER BÜYÜKELÇİLİK

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)