AK PARTİ Neden İstanbul’un Temsili Fetih Kutlamalarını İptal Etti ?

KİMLER BU GÜZEL GÜNÜMÜZÜ KUTLAMAMIZI AK PARTİDEN İSTEDİ ?

Amerika’da yaşayan Yunan asıllı Zengin iş adamlarından birisinin Bizans’ı yeniden İhya vakfı adı altında bir çalışma yürüttüğü,Türk Halkına milli ve manevi değerlerini unutturup İstanbul’u Yeniden Bizanslılaştırmak ve Ayasofya’da yeniden ayin yapmak için çaba harcadığı biliniyor.

Ayasofya cami oldu nerden çıktı ayin demeyelim. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar o kadar ciddi ki halk olarak uyanık olmayıp tarihimizi ve dinimizi iyi bilmezsek her an her şey olabilir. Çünkü düşmanın oyunları ve hileleri hiç bir zaman bitmedi ve bitmeyecek…

İSTANBUL’UN FETİH RUHUNU DİRİ TUTMAK İÇİN HER SENE 29 MAYIS’TA YAPILAN İSTANBUL’UN FATİH TÖRENLERİ YENİDEN YAPILMALI

Ak Parti İstanbul’un fethi kutlamalarını yeniden başlatmalı. İstanbul valisi,İBB Başkanı ve garnizon komutanı eskiden olduğu gibi her sene 29 Mayıs’ta yapılan temsili İstanbul Fetih kutlamaları yeniden Zeytinburnu Belgratkapı’da yapılmalı.

Bu sadece bir tören değil bir ruhun bir inanmışlığın gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)