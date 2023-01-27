"Ahilik” Konulu Uluslararası Yarışma Başladı

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ BÜTÜN DÜNYA TANIMALI

İlki geçen yıl düzenlenen ve rekor katılımın olduğu “Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran” konulu, yarışma için katılım süreci başladı. Yarışmayı düzenleyen, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın Başkanı, Dr. Abdullah Çalışkan, “Geçen yıl sadece Türk dünyasındaki çocuk ve gençlere açık olan yarışmayı, bu yıl tüm dünya çocukları ve gençlerine açıyoruz” dedi.

Aynı zamanda Ak Parti 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili olan Vakıf Başkanı Çalışkan, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, resim, şiir, masal, deneme, öykü kategorileri bulunduğunu söyledi. Uluslararası yarışmanın ilkinin, geçen yıl yapıldığını açıklayan Çalışkan, Türk dünyasındaki çocuklar ve gençlerden rekor katılım olduğunun, bu yıl daha geniş bir katılım beklediklerinin altını çizdi.

“Ahilik, sadece bir esnaf teşkilâtlanması değil, Türk Milleti'nin, genlerinde var olan yiğitlik, adalet, dayanışma, yardımlaşma gibi özellikleri ile İslâm/fütüvvet ahlâkını yoğurarak insanlığa sunduğu bir hayat nizamı, bir medeniyet hareketidir” diyen Abdullah Çalışkan, yarışma ile ilgili açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Ahiliğin özünde adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır.

Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir. Ahilik imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistemdir.

Ahiliğin günümüzün haz ve hız çağında, kapitalizmin kıskacında ve yeni bir düzen arayışı içindeki insanlık için bir ümit, bir örnek model olacağına gönülden inanıyoruz.”

Tüm dünya gençlerine ve çocuklarına açık olan yarışmada son başvuru tarihi 30 Haziran 2023. Yarışmaya katılım şartları ve gerekli tüm bilgiler, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından hazırlanan

www.ahievran.org adresinden öğrenilebilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)