Afganistanlı Soydaş Derneklerden Yaşanan Olumsuz Gelişmelere Dur Mesajı

BASIN AÇIKLAMASININ AMACI TÜRKİYE’DEKİ DEVLET BÜYÜKLERİNİN DİKKATİNİ AFGANİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELERE ÇEKMEK …

11 Derneğin imza attığı basın açıklamasını Yaşar Yıldız okudu.Yıldız son dönemlerde Afganistan’da yaşanan olumsuz olaylar hakkında önemli konulara değindi.

İşte o basın açıklaması

Türkiye Cumhuriyetimizin kıymetli Kamu görevlisi yetkililerimiz ,Değerli basın mensupları,

Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Afganistan’dan yükselen çığlıklarla yüreklerimiz

yanmaktadır.

Neredeyse 40 yıldır Afganistan’da ’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır,

dilsiz bir şekilde bu zulme seyirci kalmıştır

Ne yazık ki, milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan insanlık dışı dramından haberi dahiyoktur.

TALİBAN Terör örgütü , yıllardır işgal ettiği Afganistanda sistematik katliamlar

gerçekleştirmektedir.

Afganistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan bu trajedik dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir.

Afganistan ’da evlerinden, yurtlarından edilmiş mazlum ve mağdur insanlara ve katledilen canlara kimsenin göz yummaya ve görmezden gelmeye hakkı yoktur.

terörün milliyeti dini ırkı ve mezhebi yoktur vatanı yoktur .zamanında ve yerinde gerekli önlem alınmazsa büyük sorunlarla karşı kaşıya kalmamız kaçınılmazdır

Kıymetli yetkililer bilindiği üzere kurban bayramının 3. ve 4.günü 02.08.-03.08. 2020 tarihinde güzide ülkemiz can Türkiye’mizin İstanbul ilimizin birkaç noktasında

Kadıköy Moda sahili gibi mültecilerin olmadığı,bir yerde Taliban terör örgütünün bayrağını açarak poz verilmesi, Türk soylu göçmenlerin yoğun şekilde bulunduğu Zeytinburnu sahilinde Taliban bayrağı açarak Taliban propagandası yapılması Sultanahmet meydanında terör oluşumu Taliban’ın propagandasının yapılması, ardından Ayasofya camii içinde pankartlı gösterinin sürdürülmesi gibi bu gösterilerin Afganistanlı muhacir insanlarımızı derinden üzmüş ve bu faaliyetlerin bir merkezden planlı şekilde yönlendirildiği ve idare edildiği düşünülmektedir.

Adeta gövde gösterisi yaparcasına İstanbul meydanlarında cirit atan bu uyuşturucu taciri Taliban kuklalarının bu davranışları, Taliban zulmünden kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizi de endişeye düşürmüştür.

Taliban lehine yapılan bu organize gösterilerinin temelinde; Taliban zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Afganistan uyruklu insanlara aba altından sopa göstermek suretiyle bu masum, mağdur ve mazlumların huzurunu bozarak, Afganistan’a geri gönderilmelerini ve en önemlisi kötü bir imaj yaratıp Güzide TÜRK insanına muhacir Afganistanlıları kötü göstermek,mağdur işinde gücünde olan Afganistanlı emektarlara nefret uyandırmak gibi bir izlenim sağlamak niyeti de olabilir...

Tamamen algı operasyonu ile Türkiye’de Taliban Terör örgütüne meşru bir zemin yaratmak olduğunu ifade etmek mümkündür.

Emniyet ve Göç Müdürlüğü’nün derhal müdahalesi gerekiyor kanaatindeyiz .

Uyuşturucu ve kumar gibi işleri de organize eden bu şahısların rahatsız edici şekilde Zeytinburnu sokaklarında gruplar halinde dolaşmaları, bekar evlerinde uyuşturucu kullanımı ve kumar oynatması ailelerin huzurunu kaçırmaktadır.

Ülkemizi Avrupa’ya göç için basamak olarak kullanan; uyuşturucu ve kumar trafiğini yöneten Talibancılarla ilgili idari tedbirlerin alınması huzurun temini açısından önem arz etmektedir.

Benzeri oyun, İran’da da oynanmış. Ancak İran güvenlik güçleri bu senaryonun önüne geçerek, 24 saat içinde hepsini etkisiz hale getirmiştir.

Bahsi geçen Taliban yanlısı kişilerin son bir hafta içinde sanki anlaşmışlar gibi düzenli olarak kalabalık mekanlarda Afganistan bayrağı ve Taliban hareketini ifade eden “Da Afganistan İslami İmarat/ Afganistan İslam Emirliği” sözleri içeren pankartları açtıkları kılık kıyafet ve görgü kurallarını ihlal edip etrafa korku ve endişe yaydıkları görülmektedir

Bu şahıslarla ilgili başlatılacak operasyonun sağlıklı neticelenmesi için biz dernekler olarak tüm imkanlarımızla kamu görevlilerinin yanında olduğumuzu bildirir özellikle kumar ve uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tesbit edilerek ikametlerinin iptal ve akabinde cezalarının çekmelerinin huzurun temini için fayda vardır. Sorunun Afganistanlı muhacir insanlarda değil, Taliban yanlısı militanlarda olduğu bilgisinin yetkililere ve ilgili kurumlara aktarılması ve bu biçim faaliyetlerin yapılmaması için diğer örgüt bireylerine örnek teşkil etmemesi için ciddi manada önleyici çalışmaların başlatılmasını ARZ ve Temenni ederiz. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

AFGANİSTAN STK’LAR BİRLİĞİ

Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Afgan -Türk Dostluk Derneği

Türkistan Elleri Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği

Uluslararası Özbek ve Afgan halkları sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneği

Dünya Kongrat Türkleri Derneği

Afganistan Sanatcılar ve sporcular Derneği

Milli Beka Türk Cumhuriyetleri Temsilciliği derneği

Uluslararası Genç girişimciler ve iş adamları derneği (uggiad)

Avrasya gençleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği

Afganistan İş Adamları Derneği

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)