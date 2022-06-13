Afganistanlı Kadınlar Derneği Başkanı Berna Sefer’den Gazetemize Ziyaret

ZİYARET’E GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ EKBER ŞENKAL’DE PLATFORM ADINA KATILDI

Berna Sefer konuşmasında şunları söyledi.”Sayın Hüseyin Çetiner‘in Zeytinburnu’muz için yaptığı çalışmaları öteden beri biliyorum. İlçenin Kitabını yazması ,2016 yılında ilçedeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetleri tanıtmak adına 13 arkadaşı işle beraber kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu’nun ilçenin tanıtımı için hazırlamış olduğu belgesel ile doğup büyüdüğüm ilçe olan Zeytinburnu’nda her gün önünde geçtiğimiz ama ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığımız birçok tarihi mekanın ne olduğunu ve ilçemizde yayan önemli ebedi şahsiyetlerimiz hakkında belgesel ile bilgi sahibi olduğum için mutluyum.

Bizimde ismimiz her ne kadar Afgan kadınlar derneği ise de Zeytinburnu ile alakalı Kültürel ve tarihi mekanlarımızın daha çok kişiye tanıtılıp ilçemize değer katma konusunda GZP ile her zaman çalımlaya varız. Bizi samimi ve içten bir şekilde kabul eden İstanbul Times Medya Grubu başkan ve GZP kurucusu Hüseyin Çetiner ile GZP Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ali Ekber Şenkal’e misafir perverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Hüseyin Çetiner ‘de Berna Sefer’in ziyaretinden dolayı memnun olduklarını Zeytiburnu’muza değer katan her dernek ve oluşuma kapılarımız sonuna kadar açıktır dedi.

Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim kurulu Üyesi Ali Ekber Şenkal’ de Berna Sefer başkanımız da bundan sonra Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) olarak yapacağımız çalışmalarda her türlü katkıyı vereceğini söyledi. Yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında nasıl bir çalışma yapacağımız konusunda sayın Sefer’e kararımızı ileteceğiz dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)