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Kepenek: Biz Kadınlar Türkiye Yüzyılında Tarih Yazacağız Dedi

AK PARTİ Parti Çekmeköy Kadın Kolları Başkanı Arzu Kepenek ve Yönetimi, Çekmeköy Nikah Sarayı’nda “Kadınlarla Kültür Şöleni” programına ev sahipliği yaptılar. Şölen ve kültür havasında geçen programa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:42
Kepenek: Biz Kadınlar Türkiye Yüzyılında Tarih Yazacağız Dedi
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ARZU KEPENEK: BİZ KADINLAR OLARAK TÜRKİYE YÜZYILINDA TARİH YAZACAĞIZ!

Çekmeköy’de Kültür Rüzgârı

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan nüfus yoğunluğu demokratik yapısına göre ilk 10 İl için, Kadın STK temsilcilerinin kurmuş olduğu stantlarla bir şölen gerçekleştirildi. Rize, Giresun, Tokat, Ordu, Sivas, Ardahan, Erzurum, Sinop, Erzincan, Kars, Iğdır, Kayseri gibi illerimizin geleneksel yemekleri ve kıyafetleriyle programa gelen misafirlerin ilgi odağı oldular.

İstanbul Times Haber Merkezi - Ziya Gündüz - Çekmeköy - İstanbul

Hep Birlikte Kardeşçe Yaşamaktayız

Ak Parti Çekmeköy Kadın Kolları Başkanı Arzu Kepenek yaptığı konuşmada:

Yüzyıllardır farklı kültürlere ev sahipliği yapan cennet vatanımızda; kuzeyinden, güneyine, doğusundan, batısına farklı kültürdeki tüm vatandaşlarımızla hep birlikte kardeşçe yaşamaktayız. İstanbul'da bu kardeşliğin ve bu renkliliğin en çok olduğu metropol bir şehrimizdir. Çekmeköy ilçemizde tüm farklı kültürden, insanlarımızın hep bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı güzide bir ilçemizdir.

Biz Büyük ve Güçlü Türkiye Seferindeyiz

Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi:

“Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”

Arzu Kepenek konuşmasının devamında kararlı ve güçlü bir şekilde:

“Allah’ın izniyle 2023 Türkiye Yüzyılın da biz kadınlar olarak tarih yazacağız” dedi.

Ayrıca programa, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Ak Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Av. Akın İlhan katılım sağladılar.

Program, ikram ve iyi dilek temennileriyle son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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