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Beyoğlu Yüzme Havuzu Ağustos'da Açılacak

İBB’nin tarafından yenileme çalışması yapılan Beyoğlu Yüzme Havuzundaki çalışmalarda sona gelindi. Havuzun, soyunma odalarının, idari alanların ve teknik alt yapının yenilendiği tesis, engelli bireylerin erişimine de uygun hale getirildi. Tüm üniteleriyle yenilenen tesisin ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 12:49
Beyoğlu Yüzme Havuzu Ağustos'da Açılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni spor tesislerinin yapım çalışmalarına devam ederken, mevcut spor tesisleri de modernize ediyor. Yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi, Yeşilce Spor Tesisi ve Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nın ardından İBB Beyoğlu Yüzme Havuzundaki bakım ve onarım çalışmalarında da son aşama gelindi. 

TÜM TESİS YENİLENDİ

Yüzme branşında Beyoğlu ve çevre ilçelerin ihtiyacına cevap veren İBB Beyoğlu Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları, 2020 yılının eylül ayında başlatıldı. Çalışmalar sırasında 12x25 metre ölçülerindeki, 5 kulvarlı yüzme havuzu tamamen yenilendi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinasyonu ile Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yenileme işlemlerine iki adet soyunma odası, rezervasyon ve bekleme alanları, idari ofisler, mescitler, personel odaları da dahil edildi. 

ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN HALE GETİRİLDİ

Tüm mekanik sistemlerin yenilendiği, dış cephe tasarımının yapıldığı tesis, engelli bireyler için de erişime uygun hale getirildi. Giriş ve çıkışın daha kolay olması için rampa yapılan, engelli asansörleri yenilenen tesise, engelli yüzücüler için duş ve WC alanları yapıldı. 

TÜM HAFTA AÇIK OLACAK

Tadilat ve pandemi nedeniyle dokuz aydır kapalı olan tesiste çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması ve havuzun ağustos ayında açılması planlanıyor. Pandemiden önce yıllık yaklaşık 37 bin 500 kişiye, 127 bin 500 seans kapasiteyle hizmet veriliyordu. 

İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu, bakım ve onarımın tamamlanmasıyla birlikte normalleşme koşullarına bağlı olarak aynı kapasiteyle, haftanın yedi günü 08:00 – 22:00 saatleri arasında kullanıma açık olacak. Bin 300’den fazla engelli yüzücü, yıllık 6 bin 500 seansa katılabilecek. Tesisin önleyici sağlık hizmetleriyle de binden fazla kullanıcıya, 5 binin üzerindeki seans kapasitesiyle yüzme hizmeti vermesi planlanıyor.

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