Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Beylikdüzü'nde Coşkuyla Kutlandı

Beylikdüzü’nde her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 100. yılında da renkli görüntülere sahne oldu. Büyük zaferin 100. yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki sokak ve caddeleri Türk bayraklarıyla donattı. Sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, akşam da kortej yürüyüşü ile devam etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar söyleyerek bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Klasik araçların da yer aldığı korteje katılan binlerce kişi, ellerinde bayraklarla etkinlik alanına yürüdü.

“Umutsuzluğa kapılmak bize yakışmaz”

Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda sona eren kortej yürüyüşünü, Ersin Show eşliğinde eğlenen coşkulu bir kalabalık karşıladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Beylikdüzülülerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Pandemi nedeniyle birlikte olamadığımız günlerin acısını çıkarırcasına, bu yıl Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde daha da coşkuyla bir araya geliyoruz. Halkımız bir yandan çok büyük ekonomik zorluklarla mücadele ediyor; bir yandan da toplumda geleceğe dönük kaygılar giderek artıyor. Halbuki bu millet bugüne kadar ne badireler atlattı. İşgal altındaki topraklarda nice düşmanla savaşıp bağımsızlığını ilan etmiş bir halkın evlatları olarak, umutsuzluğa kapılmak, eşitlikçi ve adil bir topluma yaklaşma amacını bir kenara bırakmak bize yakışmaz. Özellikle bugün, Büyük Taarruz’da elde edilen büyük zaferin 100. yıl dönümünde, tarihimizi ve birlik olma gücümüzü hatırlamanın, geçmişten ilham almanın tam zamanıdır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin aydınlık ve müreffeh bir yarına yürüyeceğine inanıyoruz”

Başkan Mehmet Murat Çalık, kutuplaştırmaya karşı toplumun yeniden ortak paydada, ortak bir Türkiye hayalinde buluşması gerektiğini belirterek, “İstanbul’da 2019’da yaşanan büyük değişimle ortak akıl ve ortak çaba kente dair karar alma mekanizmalarında devreye sokulmuştur. Beylikdüzü’nde, bu ister bir hizmet merkezi olsun, ister bir park, isterse bir festival; göreve geldiğimiz günden bu yana başlıca idealimiz yaşam alanlarını ortaklaştırmak, bu ortak alanlar üzerinden ortak paydalarımızı; nefret yerine sevgiyi, öfke yerine şefkati büyütmektir. Barış ve sevgiyi sadece festivalimizin adına iliştirmiyor, ilçemizin tamamında, İstanbul’a da ilham verecek şekilde yaşamın bir parçası kılacak kültürü hep birlikte oluşturuyoruz. Beylikdüzülüler Barış ve Sevgi Buluşmaları’nı çok sevdi. Çünkü sevgi ve barışa hasretiz. Türkiye’nin aydınlık ve müreffeh bir yarına yürüyeceğine inanıyoruz. Hiç şüphemiz yok. Çünkü biz varız! Çünkü siz varsınız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılını kutluyor, Ata’mız başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını minnet ve rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu.

Erol Evgin’den muhteşem konser

Öte yandan 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ilk gününün konuk sanatçısı Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin oldu. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda sahne alan Evgin’in şarkılarına, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden binlerce vatandaş 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı. Evgin, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını ve kurtuluş savaşı dönemini, tarihe ışık tutan şarkılar eşliğinde Beylikdüzü sakinleri ile buluşturarak unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda sanatçıyı tebrik eden Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık çiçek ve plaket takdiminde bulundu.