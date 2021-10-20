Yıllar sonra hamsinin kilosu 10 liraya düştü

1 Eylül itibariyle başlayan av mevsimi önce palamut, ardından lüfer şimdi de hamsi bereketiyle devam ediyor. Zaman zaman kilosu 40 liraya yükselen hamsinin bu hafta kilosu 10 liraya kadar düştü.

GÜNDE 700 KİLO HAMSİ SATILIYOR

Hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosu 10 liraya düşen hamsi vatandaşın yüzünü güldürdü. Yıllar sonra fiyatının bu kadar daha düştüğünü belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı balıkçı Vedat: “Bu sene denizlerimizde adeta bayram var. Sezonu bol palamutla açtık. Ardında denizlerin kralı lüferle devam ettik. Şimdide kilosu 10 liraya düşen hamsiyle vatandaşların yüzünü güldürüyoruz. Günde 300 kilo hamsi satarken şimdi 600-700 kiloya kadar satmaya başladık. Bu bolluk inşallah böyle devam eder. Halkımızda bu sene bol bol balık yer” ifadesini kullandı.

HEM İRİ HEM LEZZETLİ

Hamsinin iri ve lezzetli olduğunu belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafından balıkçı Yalçın ise: “Halkımız balığı çok özledi. Özellikle hamsiyi. Karadeniz hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü. Hem lezzetli hemde iri. Büyük küçük herkes en az haftada iki kez balık yemeli. Sezondayız. Fiyatlar düştü. Herkesi Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’na bekliyoruz” dedi.

DENİZLER BACASIZ FABRİKALARIMIZ

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle kaplı olduğunu ve bunun bulunmaz bir nimet olduğu vurgusunu yapan Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı balıkçı Yalçın: “Denizlerimiz bacasız fabrikalar gibi. Sezon başladıktan sonra neredeyse her ay farklı balıklar oluyor. Denizler bize farklı lezzetler sunuyor. Denizlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Denizlerimizi temiz tutmalıyız ki gelecekte daha bereketli, daha bol balıkları bize versin” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA BALIĞI SEVDİRMELİYİZ

Büyük küçük herkesin balık yemesi gerektiğinin altını çizen Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı balıkçı Yalçın: “Özellikle çocuklara balığı sevdirmeliyiz. Balık omega deposu. İçinde katkı yok. Çocukların gelişimi için en büyük gıdalardan birisi balık. Böyle faydalı gıdayı çocuklara sevdirmeliyiz. Mevsimdeyiz fiyatlarda oldukça uygun. En az haftada iki kere tüketmemiz gerek” ifadesini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)